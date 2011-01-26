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۶ بهمن ۱۳۸۹، ۱۳:۱۳

محکومیت پنج میلیارد ریالی یک شرکت حمل و نقل بین المللی در کرمانشاه

محکومیت پنج میلیارد ریالی یک شرکت حمل و نقل بین المللی در کرمانشاه

کرمانشاه - خبرگزاری مهر: یک شرکت حمل و نقل بین المللی در تعزیرات حکومتی کرمانشاه به پرداخت جریمه نقدی پنج میلیارد ریالی محکوم شد.

به گزارش خبرگزاری مهر از کرمانشاه، حسب شکایت گمرک خسروی مبنی بر ترانزیت 13عدد تانکر حاوی 314 هزار کیلو گرم مازوت (نفت کوره) توسط یک شرکت حمل و نقل بین المللی پرونده ای در این خصوص تشکیل شد.

در این راستا با انجام تحقیقات لازم مشخص شد کالای مذکور از کشور خارج نشده بنابراین پرونده فوق پس از سیرمراحل قانونی در شعبه قاچاق کالا و ارز شهرستان سرپل ذهاب مطرح و با توجه به اینکه عین مال در دسترس نبوده و با عنایت به مستندات موجود در پرونده، متخلفین را به پرداخت بیش از پنج میلیارد و  658 میلیون ریال جزای نقدی در حق صندوق دولت محکوم شدند.

کد مطلب 1239912

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