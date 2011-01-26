"سبه" بابک نجفی بهترین فیلم سال سوئد شد

به گزارش مهر، به نقل از پایگاه اینترنتی سینمای اروپا در مراسم جوایز سالانه سینمای سوئد که در استکهلم پایتخت این کشور برگزار می‌شود، فیلم "سبه" ساخته بابک نجفی جایزه بهترین فیلم سال را دریافت کرد.



"سبه" برای دریافت این جایزه رقبایی جدی داشت که در میان آنها می‌توان به "ماورا" ساخته پرنیلا آگوست اشاره کرد. این فیلم که نخستین تجربه کارگردانی بازیگر کهنه‌کار سوئدی محسوب می‌شود سه جایزه بهترین کارگردانی، بهترین بازیگر نقش مکمل زن (اوتی مائنپا) و بهترین تدوین (آسا موسبرگ) را دریافت کرد.



لیسا لانگ ست جایزه بهترین فیلمنامه را برای نگارش فیلمنامه نخستین تجربه کارگردانی خود یعنی "ناب" به دست آورد. این فیلم همچنین جایزه بهترین بازیگر نقش اول زن را برای آلیسیا ویکاندر به ارمغان آورد. فیلم "پول آسان" ساخته دانیل اسپینوزا هم سه جایزه بهترین بازیگر نقش اول مرد (جوئل کینامان)، بهترین فیلمبرداری و دستاوردهای تکنیکی را دریافت کرد.

جایزه فیلم برگزیده تماشاگران سینمای سوئد به "خانه فرشتگان 3 " تعلق گرفت. پیتر دال برای نقش‌آفرینی در فیلم "ورای آسمان آبی" برنده جایزه بهترین بازیگر نقش مکمل مرد شد. در بخش فیلم کوتاه هم فیلم "پشیمان‌ها" ساخته مارکوس لیندین بهترین فیلم شناخته شد.

مگنوس برویسون برای ساخت موسیقی متن "صدای پارازیت" برنده جایزه بهترین موسیقی شد. مونا مالم نیز جایزه دستاورد یک عمر فعالیت سینمایی را دریافت کرد. فیلم اتریشی "لوردز" ساخته جسیکا هاوزنر به عنوان بهترین فیلم خارجی زبان شناخته شد.

