به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی سایت لقمه اعلام کرد دبیرخانه دائمی مسابقات فرهنگی هنری سفرههای اسلامی، هنرمندانی که داوری سومین دوره مسابقه عکاسی از سفرههای حسینی را بهعهده دارند، بدین شرح اعلام کرد محمد مهدی رحیمیان، مجتبی آقایی، فرامرز عامل بردبار ، مهدی توکلیان و مژگان طریقی.
جوایز نفرات برتر نیز به زودی از سوی دبیرخانه این مسابقه اعلام میشود. با توجه به فرارسیدن ایام اربعین حسینی و ارتحال حضرت رسول اکرم (ص) و شهادت امام رضا (ع) علاقه مندان و عکاسان فرصت دارند عکسهای خود را با موضوع سفرههای حسینی (نذورات) به دبیرخانه این جشنواره ارسال کنند.
ثبت و نشر فرهنگ غنی مذهبی و ملی و آداب، رسوم، سنن و رفتار زیبا و غنی جاری در زندگی همه اقوام و اقشار ایرانی در قالب محتوای تصویری و مکتوب اهداف این مسابقه را تشکیل میدهند. این مسابقات در سه بخش تهران، شهرستانها و ایرانیان خارج از کشور برگزار میشود.
علاقمندان فرصت دارند که آثار خود را تا 20 بهمن ماه 1389 به دبیرخانه ارسال کنند. مهلت ارسال آثار قابل تمدید نخواهد بود.
داوری این مسابقات دو هفته بعد از پایان مهلت ارسال آثار انجام خواهد شد و نتایج بلافاصله اعلام میشود. زمان اهدای جوایز و برپایی نمایشگاه نیز متعاقبا اعلام میشود.
داوری این مسابقات دو هفته بعد از پایان مهلت ارسال آثار انجام خواهد شد و نتایج بلافاصله اعلام میشود. زمان اهدای جوایز و برپایی نمایشگاه نیز متعاقبا اعلام میشود.
این مسابقه توسط سایت فراگیر لقمه و با همکاری سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران برگزار میشود و علاقمندان میتوانند برای کسب اطلاع بیشتر از مفاد فراخوان به سایت www.loghme.com مراجعه کنند.
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