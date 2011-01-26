سهمیه رزمندگان و ایثارگران جهت ثبت نام در آزمون دانشگاه آزاد

به گزارش خبرنگار مهر، براساس اعلام مرکز آزمون دانشگاه آزاد، آن دسته از جهادگران رزمنده که سوابق جبهه داوطلبانه آنها به سپاه منتقل شده لازم است به مراکز سپاه مراجعه و نسبت به ثبت نام اینترنتی اقدام کنند.

سایر داوطلبان واجد شرایط که مایلند از سهمیه جهادگر رزمنده استفاده کنند، حداکثر تا یک هفته پس از ثبت نام در پایگاه اینترنتی مرکز آزمون به مراکز جهاد کشاورزی جهت تأیید سهمیه مراجعه کنند. این دسته از داوطلبان، الزامی به دریافت و درج کد رهگیری ندارند.

آن دسته از داوطلبان واجد شرایط نیز که مایلند از سهمیه آزاده یا همسر و فرزند، همسر یا فرزند جانباز 25 تا 49 درصد، همسر یا فرزند جانباز 50 درصد به بالا، جانباز 25 درصد به بالا و یا شاهد استفاده کنند، جهت بهره مندی از سهمیه مصوب، لازم است با مراجعه به سایت ایثار به نشانی WWW.ISAAR.IR مراحل تایید سهمیه خود را انجام داده و ثبت نام خود را در دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته سال 90 انجام دهند.

کد رهگیری دریافتی از سایت ایثار برای هر یک از آزمون ها مجزا است. بنابراین، متقاضیان با در اختیار داشتن کد رهگیری ایثارگری صادره جهت سایر آزمون های دانشگاه آزاد اسلامی و یا سازمان سنجش آموزش کشور امکان بهره مندی از امتیاز سهمیه در این آزمون را نخواهند داشت و لازم است بدین منظور کد جداگانه ای از سایت ایثار دریافت کنند و تنها یک بار می توانند از این سهمیه استفاده کنند.

رزمندگانی که مدت خدمت داوطلبانه آنان در مناطق عملیاتی بیش از 6 ماه باشد به ازای هر شش ماه خدمت اضافی یک بار دیگر حق استفاده از سهمیه را خواهند داشت.

همچنین، برای جانبازان انقلاب اسلامی با بیش از 25 درصد به ازای هر ده درصد جانبازی اضافی، معادل 6 ماه خدمت داوطلبانه در جبهه محسوب و نیز مدت اسارت آزادگان، حضور داوطلبانه در جبهه تلقی و به حساب آنان منظور خواهد شد.

آن دسته از جانبازان و آزادگانی که کمتر از 35 درصد جانبازی یا 12 ماه اسارت داشته اند و قبلاً یک بار از سهمیه استفاده کرده اند، به شرط دارا بودن شرایط رزمندگان و به ازای حداقل 6 ماه حضور در مناطق عملیاتی با مراجعه به مراکز سپاه (محل پرونده سابقه جبهه) می توانند از سهمیه رزمندگان استفاده کنند.



فرزندان آزادگان جنگ تحمیلی و جانبازانی که متحمل ضایعاتی بیش از 50 درصد شده اند، در حکم فرزندان شاهد محسوب می شوند و از مزایای این سهمیه بهره مند خواهند شد.



همسر و فرزندان شهدا، اسرا و مفقودین می توانند از سهمیه شاهد استفاده کنند و طبق مقررات خواهر و برادر شهید در شمول استفاده از سهمیه شاهد قرار نمی گیرند.