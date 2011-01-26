به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی معاونت امور سینمایی و سمعی و بصری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، در این جلسه که چهارم‌ بهمن‌ماه با حضور معاون امور سینمایی و 17 نفر از هیئت مدیره، شورای نظارت، بازرسان و بعضی از اعضای اتحادیه صنف واحد تشکیل شده بود در خصوص فصل نوینی که فراروی سینمای ایران است بحث و گفتگو شد.

دکتر حسینی در ابتدای این جلسه ضمن تبریک به جهت تشکیل صنف واحد تهیه‌کنندگان گفت: از تمام کسانی که در این اقدام تلاش داشته‌اند، سپاسگذارم. یکی از مشکلات ما برای ارتباط با سینماگران این بود که مشخص نبود باید با چه کسانی ارتباط داشته باشیم و این صنف راه را برای گسترش ارتباط باز کرد. اختلاف نظر خوب است اما در راه اجرا مانع هر اقدامی است وحدت رویه و یک برنامه شفاف می‌‌تواند به رشد و اعتلای سینمای ایران کمک کند.

در ادامه جلسه بعضی از اعضای حاضر مباحثی را در خصوص مسائل امروز سینمای ایران اعم از مبارزه با قاچاق، حل مشکلات سالن‌های سینمای ایران، واگذاری بعضی از تجهیزات به دفاتر سینمایی، جلب مشارکت فعال بانک‌ها به پروژه‌های سینمایی، مشوق‌های صادراتی برای فیلم‌های سینمای ایران از جمله مباحث مطرح شده در جلسه بود و اعضا درخواست داشتند، نایب رئیس شورای عالی سینما این مباحث را در سطح کلان کشور پیگیری کنند.

اعضای حاضر در این جلسه عبارت بودند از سیدضیاء هاشمی، علی معلم، جمال شورجه، محمدعلی نجفی، محسن علی‌اکبری،علی اکبر ثقفی، سعید سهیلی، احمد نجفی، هارون یشایایی، مهدی صباغ‌زاده، حبیب کاوش، مرتضی شایسته، محمد پیرهادی، حبیب‌الله کاسه‌ساز، محمد نیک‌بین و جمال ساداتیان.