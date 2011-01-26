90 درصد بودجه سال جاری شهرداری کرج جذب شد

مهرداد ترابیان در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج افزود: برغم همه مشکلاتی که شهرداری های در خصوص کسب درآمد با آن مواجه هستند شهرداری کلانشهر کرج موفق به تامین منابع مالی و بودجه سال جاری خود شده است.

وی موکول شدن شناسایی درآمدهای مستمر و غیرمستمر برای وصول نقدی آنها و موکول شدن شناسایی هزینه ها برای پرداخت نقدی آنها را از مشکلات ناشی از نقاط ضعف اساسی در طراحی و اجرای کنترل های داخلی دانست.

این مسئول افزود: امروزه با پیشرفت تکنولوژی در عرصه های گوناگون شاهد بهبود روند مدیریت شهری می باشیم وی ادامه داد: یکی از دغدغه های عمده شهرداری های کشور منابع مالی می باشد و شهرداری‌ها نیز همانند سایر دستگاه ها باید از دانش روز بهره جسته و در جهت تامین این خواسته گام موثری بردارند.

وی مشارکت شهروندان در امور شهر را بسیار با اهمیت دانست و گفت: تلاش می کنیم از مکانیزم و روشهایی استفاده کنیم که مداخله مردم در تنظیم بودجه و توزیع عادلانه امکانات شهر، بیش از آنچه که در قانون پیش بینی شده است محقق شود.

شفاف سازی و ارائه گزارش به مردم از اصول راهبرد مدیریت شهری

ترابیان، شفاف سازی ، ارائه گزارش روان و شفاف به مردم و پرهیز از پنهان کاری و کتمان واقعیتهای اداره شهر را از دیگر اصول راهبردی مدیریت شهری دانست.

وی افزود: وقتی مردم نسبت به حقوق و تکالیف خود آگاه شوند، در قبال شهر خود احساس مسئولیت می کنند و شعار شهروند مسئول تحقق می یابد.

وی گفت: امروزه با توجه به تنوع خواسته ها، حجم جمعیت و پیچیدگی های موجود در مناسبات اجتماعی، مدیران شهری باید دارای تفکر سیستمی بوده و بر ارتباطات سیستمی با مردم نیز تاکید داشته باشند.

این مسئول با اشاره به تئوری های رایج علم مدیریت، تصریح کرد: قاعده امر به معروف و نهی از منکر که یکی از مورد تاکید ترین قواعد در دین اسلام است، امروزه پایه بسیاری از تئوری های علم مدیریت محسوب می شود و این در حالیست که در جامعه به اصل هشتم قانون اساسی که معطوف به قاعده امر به معروف و نهی از منکر است، تا حدودی مغفول مانده است.

ترابیان با تاکید بر اینکه فعالیتهای شهرداری باید معطوف به نیازها و خواسته های مردم باشد، خاطرنشان کرد: مدیریت شهری تهران در صدد است نظارت همگانی که برگرفته از قواعد دینی، قانونی و علمی است را در سطح ملی توسعه دهد تا امکان نظارت مردم در سطح ملی ایجاد شود.

معاون مالی و اداری شهرداری کرج با اشاره به ضرورت اجرای پروژه تغییر نظام مالی شهرداری کرج افزود: استقرار این نظام، نیازمند فرآیند استانداردسازی است که لازمه آن شناخت و طراحی وضعیت مطلوب است.