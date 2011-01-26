پیام صلح و دوستی هدف حضور نیروی دریایی در آبهای آزاد است

به گزارش خبرنگار مهر در بندرعباس، امیر دریادار ستاد دکتر حبیب الله سیاری ظهر چهارشنبه در مراسم اعزام دوازدهمین ناوگروه نیروی دریایی ارتش به خلیج عدن بیان داشت: یکی از تدابیر ارزشمند مقام معظم رهبری حضور مقتدرانه نیروی راهبردی در دریاهای آزاد و بین المللی است که نیروی دریایی جمهوری اسلامی ایران با انجام این ماموریتها به دنبال آن است که توانمندیهای ایران را بیشتر از گذشته به معرض نمایش بگذارد.

وی خاطرنشان کرد: اگر یک ناوشکن جمهوری اسلامی ایران در آبهای آزاد دریانوردی کند همه دنیا می دانند که صاحب این ناوشکن دارای علم و صنعت بالایی است که دریاداران آن توانسته اند در آبهای دور به دریانوردی بپردازند.

وی ادامه داد: اگر دریانوردان ایران در مسیر خود با کشورهای منطقه در اقیانوس هند ارتباطی برقرار کنند می توانند با حضور خود در قالب ناوگروه ها در کشورهای مختلف به عنوان سفرای ایران ارزشهای نظام ما را به کشورهای دیگر جهان منتقل می کنند.

وی اضافه کرد: آنان با حضور خود نشان می دهند که ایران یک کشور منزوی نیست و به دنبال دفاع از منافع خود در منطقه است.

فرمانده نداجا با بیان اینکه این ماموریتها به آبهای آزاد ارزشمند است، گفت: ارزش این سفرها به این معناست که قدرت نظام را به معرض نمایش جهانیان می گذاریم.

امیر سیاری اظهار داشت: تفاوت این ناوگروه درآن است که 153 دانشجوی دانشگاه نیروی دریایی نیز دراین ماموریت حضور خواهند داشت. وی ادامه داد: در این ماموریت دانشجویان پشت سر مسئولان خود حرکت می کنند و آموزشهای لازم را از آنان می آموزند.

فرمانده نیروی دریایی ارتش از دانشجویان اعزامی به خلیج عدن به عنوان آینده سازان ایران نام برد و گفت: همه دانشجویانی که عازم این ماموریت هستند باید توجه داشته باشند که بیشترین بهره را از این سفر در امر آموزشهای علمی ببرند و سطح علم و دانش خود را نیز ارتقا دهند.

وی اعزام دانشجویان سال سوم نداجا را به این ماموریت برای کشورمان افتخار دانست و به آنان تاکید کرد: در طول سفر همدلی و هماهنگی لازم را در انجام کار داشته باشند.

وی در ادامه رعایت مسئله نظم و انضباط در این ماموریتها را بسیار حائز اهمیت دانست و افزود: باید تلاش کنیم درهر جایی که در معرض دید جهانیان هستیم اقتدار مملکت را در حضور فردی خود رعایت کنیم.

فرمانده نیروی دریایی ارتش ابراز امیدواری کرد که در طول این سفر حتی با حرکات شخصی خود نیز صلابت و افتخار نظام را به نمایش بگذارید و در انتقال ارزشهای اسلامی نیز به عنوان سفرای جمهوری اسلامی وظیفه خود را به خوبی انجام دهید.

نیروهای اعزامی به خلیج عدن در قالب ناوگروه دوازدهم به همراه ناوشکن الوند و ناو بالگرد بر خارک و به همراه یک بالگرد به منطقه جهت دفاع از منافع ایران اعزام شدند.