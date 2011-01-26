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۶ بهمن ۱۳۸۹، ۱۵:۱۵

جام ملت‌های آسیا - قطر/

مهاجمان کره و بحرین همچنان در جدول گلزنان صدرنشین هستند

مهاجمان کره و بحرین همچنان در جدول گلزنان صدرنشین هستند

در پایان مرحله نیمه نهایی مسابقات فوتبال جام ملت‌های 2011 آسیا همچنان مهاجمانی از کره جنوبی و بحرین با چهار گل زده صدرنشین جدول گلزنان هستند.

به گزارش خبرنگار مهر، در پایان مرحله نیمه نهایی مسابقات فوتبال جام ملت‌های آسیا 74 گل از خط دروازه‌ها گذشته است که میانگین 4/2 گل برای هر بازی است.

در جدول گلزنان همچنان "اسماعیل عبداللطیف" از بحرین و "کو جائه چول" از کره جنوبی با چهار گل صدرنشین جدول گلزنان هستند.

- جدول گلزنان مسابقات فوتبال جام ملت‌های 2011 آسیا به شرح زیر است:
4 گل:
اسماعیل عبداللطیف (بحرین) و کو جائه چول (کره جنوبی)

3 گل:
شینجی اوکازاکی و ریوچی مائدا (ژاپن) و هری کیول (استرالیا)  

2 گل:
اودیل احمدوف، اولگبک باکایف، سرور جپاروف (ازبکستان)، تیم کاهیل و میل یدیناک (استرالیا)، شینجی کاگاوا (ژاپن)، دونگ وون جی (کره جنوبی)، یوسف احمد و فابیو سزار (قطر)، عبدالرزاق الحسین (سوریه) و فوزی عایش (بحرین)

یک گل:
کریم انصاری‌فرد، محمد نوری، آرش افشین، غلامرضا رضایی و ایمان مبعلی (ایران)، یون وانگ، هائو جونمن، ژانگ لین پنگ و چنگ دونگ (چین)، سباستین سوریا، محمد السید و بلال محمد (قطر)، ماساهیکو اینوها، هاجیمه هوسوگای، مایا یوشیدا، ماکوتو هاسبه و کیسوکه هوندا (ژاپن)، عدی الصیفی، بهاء عبدالرحمن سلیمان و حسن عبدالفتاح (اردن)، گورامانگی سینگ، رندی سینگ و سونیل چتری (هند)، رابی کراس، برت امرتون، برت هولمن، ساسا اوگننوفسکی، دیوید کارنی و کارل والری (استرالیا)، فراس خطیب و محمد زینو (سوریه)، جاسم کرار و یونس محمود (عراق)، الکساندر گینریخ و ماکسیم شاتسکیخ (ازبکستان)، تیسیر الجاسم (عربستان)، هونگ مین سون، سونگ یونگ کی، جائه وون هوانگ و یون بیت گارام (کره جنوبی) و بدر المطوع (کویت)

گل به خودی
ولید عباس البلوشی (امارات - 2 گل) و طه دیاب (سوریه)

کد مطلب 1239936

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