مهاجمان کره و بحرین همچنان در جدول گلزنان صدرنشین هستند

به گزارش خبرنگار مهر، در پایان مرحله نیمه نهایی مسابقات فوتبال جام ملت‌های آسیا 74 گل از خط دروازه‌ها گذشته است که میانگین 4/2 گل برای هر بازی است.

در جدول گلزنان همچنان "اسماعیل عبداللطیف" از بحرین و "کو جائه چول" از کره جنوبی با چهار گل صدرنشین جدول گلزنان هستند.

- جدول گلزنان مسابقات فوتبال جام ملت‌های 2011 آسیا به شرح زیر است:

4 گل:

اسماعیل عبداللطیف (بحرین) و کو جائه چول (کره جنوبی)

3 گل:

شینجی اوکازاکی و ریوچی مائدا (ژاپن) و هری کیول (استرالیا)

2 گل:

اودیل احمدوف، اولگبک باکایف، سرور جپاروف (ازبکستان)، تیم کاهیل و میل یدیناک (استرالیا)، شینجی کاگاوا (ژاپن)، دونگ وون جی (کره جنوبی)، یوسف احمد و فابیو سزار (قطر)، عبدالرزاق الحسین (سوریه) و فوزی عایش (بحرین)

یک گل:

کریم انصاری‌فرد، محمد نوری، آرش افشین، غلامرضا رضایی و ایمان مبعلی (ایران)، یون وانگ، هائو جونمن، ژانگ لین پنگ و چنگ دونگ (چین)، سباستین سوریا، محمد السید و بلال محمد (قطر)، ماساهیکو اینوها، هاجیمه هوسوگای، مایا یوشیدا، ماکوتو هاسبه و کیسوکه هوندا (ژاپن)، عدی الصیفی، بهاء عبدالرحمن سلیمان و حسن عبدالفتاح (اردن)، گورامانگی سینگ، رندی سینگ و سونیل چتری (هند)، رابی کراس، برت امرتون، برت هولمن، ساسا اوگننوفسکی، دیوید کارنی و کارل والری (استرالیا)، فراس خطیب و محمد زینو (سوریه)، جاسم کرار و یونس محمود (عراق)، الکساندر گینریخ و ماکسیم شاتسکیخ (ازبکستان)، تیسیر الجاسم (عربستان)، هونگ مین سون، سونگ یونگ کی، جائه وون هوانگ و یون بیت گارام (کره جنوبی) و بدر المطوع (کویت)

گل به خودی

ولید عباس البلوشی (امارات - 2 گل) و طه دیاب (سوریه)