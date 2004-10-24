نقشه آمريكا براي اسكان نيم ميليون فلسطيني در لبنان

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از روزنامه البيان ، منابع رسمي سوريه از وجود طرح آمريكا براي اسكان 500 هزار آواره فلسطيني در لبنان پرده برداشتند.



درحالي كه منابع ديپلماتيك غرب تاكيد كردند آمريكا و دولت هاي اروپايي با دقت روند تشكيل كابينه جديد لبنان را به رياست عمر كرامي زير نظر گرفته اند .



مهدي دخل الله وزير اطلاع رساني سوريه روز گذشته در اظهاراتي كه در بيروت منتشر شد، گفت: آمريكا طرحي براي اسكان نيم ميليون فلسطيني در لبنان در دست دارد و تمام فشارهاي بين المللي كه سوريه در معرض آن قرار دارد در اين چارچوب قرار دارد.



وي افزود: سوريه هرگز اجازه نخواهد داد هرگونه فشار يا ايجاد وضعيت خاص به عملي شدن اين نقشه شوم منجر شود.



يك منبع ديپلماتيك اروپايي تاكيد كرد نه تنها آمريكايي ها بلكه اروپايي ها همچون فرانسه و آلمان و نيز سازمان ملل متحد براي تشكيل كابينه جديد لبنان اهميت قائل هستند وآن را با دقت زير نظر دارند.



وي در اظهاراتي مداخله جويانه گفت : مي خواهيم ببنيم آيا دولت جديد تنها در راستاي منافع لبنان عمل خواهد كرد يا خير؟



شايان ذكر است آمريكا چندي است فشارهاي فراواني را بر سوريه براي عقب نشيني نيروهايش از لبنان اعمال مي كند و در اين راستا از حربه شوراي امنيت هم براي پيشبرد مقاصد و اهداف خاص خود در لبنان سوء استفاده كرد و قطعنامه اي را عليه سوريه و لبنان با اهرم فشار خود به تصويب رساند كه بر اساس آن از سوريه خواسته شده است كه نيروهايش را از لبنان خارج كند كه اين قطعنامه با واكنش شديد مقامات لبنان روبرو شد و آن را دخالت آشكار در امور داخلي كشورشان تلقي كردد .

لبنان تاكيد كرده است مساله حضور نيروهاي سوري بر اساس توافقنامه طائف عربستان صورت گرفته است و سوريه هرگز در امور داخلي لبنان دخالت نمي كند.

در چرخه فشارهاي آمريكا عليه سوريه نبايد از نقش پنهاني رژيم صهيونيستي غافل شد اين رژيم كه همزمان در جنگ رواني و تبليغاتي عليه فعاليت هاي هسته اي صلح آميز ايران نيز فعاليت مي كند بامتهم كردن سوريه به آنچه حمايت از تروريسم ناميده است، تلاش مي كند عرصه را بر سران سوريه تنگ تر كند و با توجه به اشغال بلندي هاي استراتژيك جولان سوريه از پس دادن اين منطقه مهم به دمشق همچنان سرباز زند .

عدنان منصور سفير لبنان در تهران نيز درگفتگو با مهر با رد قطعنامه شوراي امنيت درباره لبنان تصريح كرد شوراي امنيت بهتر است به جاي دخالت در امور داخلي لبنان جلوي تجاوزات وحشيانه اسرائيل را به مردم فلسطين بگيرد واين رژيم را وادار كند به قطعنامه هاي بين المللي پايبند باشد و از مناطق اشغالي عربي از جمله مزارع شبعاي لبنان و بلندي هاي جولان و مناطق اشغالي فلسطيني خارج شود.