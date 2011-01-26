مدیرعامل بانک توسعه صادرات ایران منصوب شد

به گزارش خبرگزاری مهر، در قسمتی از این حکم آمده است: انتظار می رود تمامی مساعی خود را با جلب توان تخصصی همکاران، کارشناسان و صاحبنظران به منظور انجام وظایف قانونی بویژه در راستای گسترش و ارتقای تجارت برون مرزی، تامین مالی صادرات کشور و کمک به صدور خدمات فنی و مهندسی و نیل به اهداف و برنامه تحول نظام بانکی کشور بکار گیرید.

بنابراین گزارش بهمن وکیلی دارای کارشناسی ارشد اقتصاد از دانشگاه تهران و سوابقی چون عضوهیئت مدیره بانک صادرات ایران، مدیر کل پست بانک استان تهران، معاون تجهیز منابع شرکت ساخت و تهیه کالای آب و برق(ساتکاب) و آخرین پست وی، مدیرعاملی سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی را در کارنامه شغلی خود دارد.

همچنین از خدمات کوروش پرویزیان مدیرعامل سابق این بانک تقدیر و تشکر شده است.