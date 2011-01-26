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۶ بهمن ۱۳۸۹، ۱۴:۰۷

دویست‌وهفتمین "شب خاطره" برگزار می‌شود

دویست‌وهفتمین "شب خاطره" برگزار می‌شود

دویست‌وهفتمین "شب خاطره" عصر روز پنجشنبه هفتم بهمن ماه در تالار اندیشه حوزه هنری برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر،  "شب خاطره" در طول 18 سال گذشته، به صورت ماهانه در حوزه هنری برگزار شده است و به بیان خاطرات چهره‌های فعال و برجسته انقلاب و دفاع مقدس نظیر رزمندگان و جانبازان در طول دوران مبارزاتشان، اختصاص دارد.

در این برنامه چهره‌های فعال و برجسته انقلاب اسلامی و دفاع مقدس، خاطرات خود را از روزهای جنگ تحمیلی بیان می‌کنند.

 در برنامه ماه گذشته "شب خاطره" سید محمد جوزی معاون فرهنگی بنیاد شهید منطقه 3 و نصرت‌الله محمودزاده به ذکر خاطرات خود پرداختند.

شب‌های خاطره اولین پنجشنبه هر ماه دو ساعت و نیم پیش از اذان مغرب و عشاء در تالار اندیشه حوزه هنری برگزار می‌شود.
 
 

کد مطلب 1239945

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