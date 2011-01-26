به گزارش خبرگزاری مهر، "شب خاطره" در طول 18 سال گذشته، به صورت ماهانه در حوزه هنری برگزار شده است و به بیان خاطرات چهرههای فعال و برجسته انقلاب و دفاع مقدس نظیر رزمندگان و جانبازان در طول دوران مبارزاتشان، اختصاص دارد.
در این برنامه چهرههای فعال و برجسته انقلاب اسلامی و دفاع مقدس، خاطرات خود را از روزهای جنگ تحمیلی بیان میکنند.
در برنامه ماه گذشته "شب خاطره" سید محمد جوزی معاون فرهنگی بنیاد شهید منطقه 3 و نصرتالله محمودزاده به ذکر خاطرات خود پرداختند.
شبهای خاطره اولین پنجشنبه هر ماه دو ساعت و نیم پیش از اذان مغرب و عشاء در تالار اندیشه حوزه هنری برگزار میشود.
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