گلستان میزبان جشنواره بین المللی فیلم و تئاتر فجر است

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، غلامرضا منتظری ظهر چهارشنبه در شورای فرهنگ عمومی استان افزود: در دهه فجر امسال بی نظیر ترین برنامه های فرهگی هنری را در طول 30 سال گذشته اجرا خواهیم کرد.

وی اظهار داشت: از جمله این برنامه ها، سه رخداد بین المللی جشواره تئاتر، جشواره فیلم فجر و جشواره بین المللی هنرهای تجسمی و کار بزرگ (دیوارها سخن می گوید) که در تمام شهرها انجام می شود، است.

وی ادامه داد: شورای فرهگ عمومی در مدت فعالیت خود مصوبات خوبی داشته است که از جمله آنها می توان به برگزاری اولین جشواره بین المللی سیمای انسان در قرآن اشاره کرد که در ان برای اولین بار 150 اثر از سیمای دوزخیان و بهشتیان به نمایش در آمده است.

منتظری افزود: 860 اثر از سراسر کشور و کشورهای دیگر به دبیرخانه جشواره رسیده است و این مجموعه را می توان به عنوان یک بسته صادراتی برای اولین بار به دیگر کشورها صادر کرد، زیرا بهترین راه اشاعه فرهگ هنر است.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی گلستان اظهار داشت: از دیگر مصوبات این شورا، تدوین شهرنامه علمی فرهنگی ادبی هنری استان است که برای اولین بار در کشور انجام می شود.

وی افزود: این شهرنامه در 14 مجلد برای 14 شهرستان استان منتشر می شود و طرح مورد استقبال قرار گرفته است و به عنوان یک پروژه ملی مطرح شده است و همه استانها موظف به تدوین شهرنامه شدند.

دبیر شورای عالی فرهگ عمومی استان افزود: از دیگر مصوبات این شورا، شکل گیری انجمن مفاخر و مشاهیر استان است که دو هفته قبل کلیات و اساسنامه آن تصویب شد و تا پایان اسفند ماه سال جاری اعضای انجمن مشخص می شوند و قرار است با همکاری اعضای این انجمن برای اولین بار در تمام کتابخانه های استان اعم از پژوهشی، دانشگاهی و ... مجموعه ای از آثار مفاخر استا را داشته باشیم.

وی در ادامه گفت: در روز 10 اسفندماه سال جاری اولین نشست علمی پژوهشی با موضوع معرفی قابوسنامه با حضور دکتر کزازی در گنبد کاووس خواهیم داشت.

وی افزود: با مصوبه شورای فرهنگ عمومی فراخوان همایش ملی شادمانه ها به میزبانی استان گلستان داده شده است و در آن مدلهای مختلفی برای شادمانه ها ارائه خواهد شد.