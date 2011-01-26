امضای تفاهم نامه بین پژوهشگاه مواد و انرژی با دانشگاه صنعتی بابل

به گزارش خبرنگار مهر، رئیس دانشگاه صنعتی بابل از انعقاد تفاهم نامه همکاری بین دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل و پژوهشگاه مواد و انرژی خبر داد.

عسکر جان علی زاده پیش از ظهر چهارشنبه در حاشیه انعقاد تفاهم نامه همکاری بین پژوهشگاه مواد و انرژی و دانشگاه صنعتی بابل اظهار داشت: این تفاهم نامه به منظور توسعه تحقیقات و پشتیبانی لازم جهت تجهیز و بهره برداری از آزمایشگاه های آموزشی و تحقیقاتی و استفاده مطلوب از توانایی های بالقوه و بالفعل در انجام فعالیت های پژوهشی و آموزشی به منظور توسعه علمی، فناوری و اقتصادی طرفین منعقد شده است.

وی به کارگیری توان سخت افزاری و نرم افزاری جهت انجام هرچه با کیفیت تر موضوع تفاهم نامه و ایجاد و تکمیل آزمایشگاه های تخصصی جهت ارائه امکانات آزمایشگاهی و پژوهشی دانشگاه به مجریان پروژه های مرتبط با موضوع تفاهم نامه را از جمله تعهدات دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل در این قرارداد عنوان کرد.

جان علی زاده، انجام صحیح و به موقع پروژه های مصوب و ارائه گزارش های مربوطه در زمان مقرر توسط مجری و ارائه سمینارها و سخنرانی های علمی مرتبط با موضوع تفاهم نامه در محل پژوهشگاه برحسب ضرورت را از دیگر تعهدات این دانشگاه در انعقاد تفاهم نامه همکاری بین دانشگاه صنعتی بابل و پژوهشگاه مواد و انرژی یاد کرد.

رئیس دانشگاه صنعتی بابل، حمایت از تجهیز و تکمیل آزمایشگاههای دانشگاه به منظور استفاده در پروژه های تحقیقاتی و آموزشی درحد امکانات پژوهشگاه، پرداخت هزینه های مربوط به پروژه های تحقیقاتی و آموزشی پیشنهادی از طرف پژوهشگاه در چهارچوب این تفاهم نامه و در قالب قراردادهای جداگانه و در اختیار قراردادن مواد اولیه و تجهیزات موجود در پژوهشگاه جهت انجام هرچه بهتر آزمایش های مورد نیاز را جزو تعهدات پژوهشگاه در این تفاهم نامه برشمرد.

جان علی زاده، در اختیار قراردادن اطلاعات فنی و علمی موجود در پژوهشگاه جهت پیشبرد هرچه بهتر پروژه های مصوب، ارزیابی به موقع گزارش های ارائه شده و پیشنهادهای مناسب جهت اجرای هرچه بهتر مراحل بعدی پروژه را از دیگر تعهدات پژوهشگاه مواد و انرژی در عقد تفاهم نامه همکاری با دانشگاه صنعتی بابل خواند.

این تفاهم نامه همکاری بین دکترعلی اصغر توفیق رئیس پژوهشگاه مواد و انرژی و دکترعسگر جان علی زاده، رئیس دانشگاه صنعتی بابل منعقد شده است.