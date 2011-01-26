2000 بیمار افغانی در مشهد درمان می شوند

محمدعباسی تشنیزی در گفتگو با خبرنگار مهر در مشهد اظهارداشت: براساس قرار داد منعقد با مسئولان کشور افغانستان، دو هزار بیمار مادرزادی این کشور در بیمارستان امام رضا(ع) مشهد، مورد درمان قرار می گیرند.

وی اظهارداشت: با توجه به امکانات بیمارستان، برای گسترش توریسم درمانی اقداماتی انجام شده است که بتدریج شاهد آن خواهیم بود.

رئیس بیمارستان امام رضا(ع) در ادامه با بیان این که 60 درصد بیماران قلبی بستری شده معتاد بوده اند، افزود: عوارض ناشی از اعتیاد یکی از عوامل بروز بیماری های مختلف در معتادان است.

تشنیزی گفت: این بیمارستان علاوه بر پوشش بیماران مشهدی به بیماران مناطق مختلف کشور نیز خدمات درمانی می دهد.

وی خاطرنشان کرد: بیش از 50 درصد بیماران مراجعه کننده به این بیمارستان شهرستانی هستند.