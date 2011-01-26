  1. استانها
  2. بوشهر
۶ بهمن ۱۳۸۹، ۱۶:۴۱

121 هزار هکتار از مزارع بوشهرزیر کشت گندم قرار گرفت

121 هزار هکتار از مزارع بوشهرزیر کشت گندم قرار گرفت

بوشهر - خبرگزاری مهر: مدیر زراعت سازمان جهاد کشاورزی استان بوشهر گفت: 121 هزار و 880 هکتار از مزارع استان زیر کشت گندم قرار گرفت که پیش بینی می شود امسال 57 هزار تن گندم از مزارع استان بوشهر برداشت شود.

به گزارش خبرنگار مهر در بوشهر، فرهود ملک زاده بعد از ظهر چهارشنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهار داشت: از 121 هزار گندم کشت شده در مزارع استان 105 هزار هکتار دیم و 16 هزار هکتار آبی است.

وی با بیان اینکه کاهش بارندگی و خشکسالی موجب کاهش میزان گندم قابل برداشت شده است، اظهار داشت: پارسال از 123 هزار هکتار سطح زیر کشت گندم 76 هزار تن محصول برداشت شد.

مدیر زراعت سازمان جهاد کشاورزی استان بوشهر گفت: 45 هزار و 890 هکتار از مزارع دیم و شش هزار و 929 هکتار مزرعه آبی هم بیمه شده است.

وی اضافه کرد: طرح مدیریت جامع آرمانی با هدف آموزش کشاورزان در کشت بذرهای مناسب و دستیابی به رقم مناسب با شرایط جوی استان توسط 50 ناظر و طرح مدیریت جامع حفاظتی با هدف تثبیت مواد آلی خاک در فصل برداشت در سطح هشت هزار و 660 هکتار از مزارع با صرف 171 میلیون تومان اعتبار در دست اجراست.

کد مطلب 1239973

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها