121 هزار هکتار از مزارع بوشهرزیر کشت گندم قرار گرفت

به گزارش خبرنگار مهر در بوشهر، فرهود ملک زاده بعد از ظهر چهارشنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهار داشت: از 121 هزار گندم کشت شده در مزارع استان 105 هزار هکتار دیم و 16 هزار هکتار آبی است .

وی با بیان اینکه کاهش بارندگی و خشکسالی موجب کاهش میزان گندم قابل برداشت شده است، اظهار داشت: پارسال از 123 هزار هکتار سطح زیر کشت گندم 76 هزار تن محصول برداشت شد .

مدیر زراعت سازمان جهاد کشاورزی استان بوشهر گفت: 45 هزار و 890 هکتار از مزارع دیم و شش هزار و 929 هکتار مزرعه آبی هم بیمه شده است .