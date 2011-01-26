رامین ناصرنصیر مترجم و هنرمند عرصه تئاتر و تلویزیون در گفتگو با خبرنگار مهر گفت:‌ نمایشنامه "سمفونی درون بطری" نوشته هوگو سالسه که ترجمه آن را چندی پیش به پایان رساندم در حال حاضر آخرین مراحل فنی پیش از چاپ را طی می‌کند.

وی گفت: این کتاب در مرحله صحافی است و طبق برنامه باید تا دو هفته آتی توسط نشر نیلا وارد بازار شود. این نمایشنامه یک کمدی اجتماعی است که مردم مکزیک خالق وضعیتهای کمیک آن هستند و به دلیل شباهت با برخی اخلاقیات مردم ایران، برای خواننده ایرانی جذاب خواهد بود.

این مترجم گفت: چندی قبل ترجمه کتاب دیگری را آغاز کردم که به دلیل حضور در صحنه فیلمبرداری و مشغله‌ بازیگری، این کار نیمه تمام مانده است. این کتاب بیوگرافی یک زن زنگباری است که در دوره‌ای که زنگبار تحت تسلط عربهای عمانی بوده، می‌زیسته است. این زن سلمه نام دارد و به خاطر موضع‌گیری‌های سیاسی و موقعیت اجتماعی اش تبعید می‌شود.

ناصرنصیر ادامه داد: هنگامی که شرایط سیاسی تغییر می‌کند این زن اجازه بازگشت به زنگبار را پیدا می‌کند. برای ترجمه این کتاب سفری به قاره آفریقا داشتم و درباره زندگی سلمه تحقیقاتی داشتم تا بیشتر با او و اتقافات معاصرش آشنا شوم. این کتاب می‌تواند برای خوانندگان زن الهام‌بخش باشد و در کل فضایی زنانه دارد.

وی افزود: این بیوگرافی توسط خود سلمه نگاشته شده است اما چون او نویسنده نبوده توسط یکی از نویسندگان کشورش ویرایش و منتشر شده است. کتاب حجمی حدود 200 صفحه دارد و طبق برنامه باید ترجمه آن را تا آخر سال برای انتشار به انتشارات حوض نقره‌ای بسپارم.