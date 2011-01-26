گلستان بیشترین رقبات کشور را داراست

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، حجت الاسلام محمد انتصاری ظهر چهارشنبه در نشست با خبرنگاران در گرگان افزود: کسب رتبه اول کشوری از نظر تعداد رقبه، بیانگر اعتقادات دینی مردم استان است.

وی اظهار داشت: حدود 120 بقعه متبرکه در استان وجود دارد و با توجه به اینکه بقاع مذهبی باید به کلاس فرهنگی تبدیل شود، در بحث مدیریت و برنامه ریزی اماکن مدهب ینیز تغییراتی انحام می شود.

وی خاطرنشان کرد: مسجد باید به عنوان یک سند فعال باشد و فعالیت مساجد بستگی به تولیت و مدیریت مسجد دارد.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه گلستان عنوان کرد: در سالجاری 30 مورد وقف در استان صورت گرفت و نسبت به 28 مورد وقف سال ذشته رشد داشته است.

حجت الاسلام انتصاری، به برنامه های این اداره کل اشاره و اضافه کرد: مسابقات قرآنی اوقاف از جمله برنامه هاست که با شرکت 450 جهره قرآنی در سطح استان انجام و منجر به شناخته شدن قاریان برتر شد.

وی افزود: از مجموع این قاریان، هشت نفر به مسابقات کشوری راه یافتند و نفرات اول حفظ قرآن، قرائت قرآن، ترتیل در مسابقات کشوری شرکت می کنند.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه گلستان بیان داشت: از مجموع قاریان معرفی شده به مسابقات کشوری، چهار نفر مرد و چهار نفر زن هستند.