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۶ بهمن ۱۳۸۹، ۱۴:۰۴

گلستان بیشترین رقبات کشور را داراست

گلستان بیشترین رقبات کشور را داراست

گرگان - خبرگزاری مهر: مدیرکل اوقاف و امور خیریه گلستان گفت: این استان بیشترین تعداد رقبات در کشور را داراست و هر ماه بیش از دو وقف جدید در استان صورت می گیرد.

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، حجت الاسلام محمد انتصاری ظهر چهارشنبه در نشست با خبرنگاران در گرگان افزود: کسب رتبه اول کشوری از نظر تعداد رقبه، بیانگر اعتقادات دینی مردم استان است.

وی اظهار داشت: حدود 120 بقعه متبرکه در استان وجود دارد و با توجه به اینکه بقاع مذهبی باید به کلاس فرهنگی تبدیل شود، در بحث مدیریت و برنامه ریزی اماکن مدهب ینیز تغییراتی انحام می شود.
 
وی خاطرنشان کرد: مسجد باید به عنوان یک سند فعال باشد و فعالیت مساجد بستگی به تولیت و مدیریت مسجد دارد.
 
مدیرکل اوقاف و امور خیریه گلستان عنوان کرد: در سالجاری 30 مورد وقف در استان صورت گرفت و نسبت به 28 مورد وقف سال ذشته رشد داشته است.
 
حجت الاسلام انتصاری، به برنامه های این اداره کل اشاره و اضافه کرد: مسابقات قرآنی اوقاف از جمله برنامه هاست که با شرکت 450 جهره قرآنی در سطح استان انجام و منجر به شناخته شدن قاریان برتر شد.
 
وی افزود: از مجموع این قاریان، هشت نفر به مسابقات کشوری راه یافتند و نفرات اول حفظ قرآن، قرائت قرآن، ترتیل در مسابقات کشوری شرکت می کنند.
 
مدیرکل اوقاف و امور خیریه گلستان بیان داشت: از مجموع قاریان معرفی شده به مسابقات کشوری، چهار نفر مرد و چهار نفر زن هستند.
کد مطلب 1239975

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