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۶ بهمن ۱۳۸۹، ۱۴:۰۶

هوای تهران در شرایط ناسالم قرار دارد

هوای تهران در شرایط ناسالم قرار دارد

با توجه به گزارشهای دریافتی از ایستگاههای سنجش آلودگی هوا، کیفیت هوای تهران هم اکنون در شرایط ناسالم قرار دارد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مرکز سلامت محیط و کار وزارت بهداشت اعلام کرد: براساس اطلاعات دریافتی از ایستگاههای سنجش آلودگی هوا در شهر تهران که در ساعت 11 صبح امروز گزارش شده است، شاخص کیفیت هوا 190 و آلاینده اصلی ذرات معلق PM2.5  است.

بنا بر اعلام این مرکز در این شرایط کیفیت هوا بسیار ناسالم تلقی شده و افرادی که دارای بیماریهای قلبی و تنفسی هستند، افراد سالخورده و کودکان باید از فعالیت سنگین و طولانی در این هوا خودداری کنند. همچنین به عموم مردم توصیه می شود حتی الامکان از فعالیت سنگین و طولانی مدت در هوای آزاد پرهیز کنند.
 
بر پایه این گزارش شاخص استاندارد آلودگی هوا برای دی اکسید نیتروژن 144 است که در شرایط ناسالم برای گروههای حساس قرار دارد.
کد مطلب 1239976

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