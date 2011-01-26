هوای تهران در شرایط ناسالم قرار دارد

به گزارش خبرگزاری مهر، مرکز سلامت محیط و کار وزارت بهداشت اعلام کرد: براساس اطلاعات دریافتی از ایستگاههای سنجش آلودگی هوا در شهر تهران که در ساعت 11 صبح امروز گزارش شده است، شاخص کیفیت هوا 190 و آلاینده اصلی ذرات معلق PM2.5 است.
بنا بر اعلام این مرکز در این شرایط کیفیت هوا بسیار ناسالم تلقی شده و افرادی که دارای بیماریهای قلبی و تنفسی هستند، افراد سالخورده و کودکان باید از فعالیت سنگین و طولانی در این هوا خودداری کنند. همچنین به عموم مردم توصیه می شود حتی الامکان از فعالیت سنگین و طولانی مدت در هوای آزاد پرهیز کنند.
بر پایه این گزارش شاخص استاندارد آلودگی هوا برای دی اکسید نیتروژن 144 است که در شرایط ناسالم برای گروههای حساس قرار دارد.
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