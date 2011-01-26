52 اکیپ در اجرای طرح راهداری زمستانی استان تهران فعال هستند

جعفر صادقی اشتهاردی در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج افزود: اجرای طرح راهداری زمستانی در استان تهران با همکاری 110 نفر از نیروهای متخصص بخش دولتی و 580 نیروی بخش خصوصی به صورت شبانه روزی انجام می پذیرد.

وی ادامه داد: در طرح یادشده راهدارخانه ها، مراکز ادارات راه و ترابری شهرستانهای استان تهران و ایستگاههای مخصوص راهداری، 52 پایگاه مستقر در اجرای این طرح را تشکیل می دهند.

این مسئول عنوان کرد: به مناسبت فرا رسیدن ایام مبارک دهه فجر راهدارخانه گدوک به همت اداره کل راه وترابری استان تهران افتتاح شد.

راهدارخانه گدوک با اعتبار اختصاص یافته به بهره برداری رسید

وی بیان کرد: با توجه به شرایط خاص جوی و لزوم استقرار شبانه روزی راهداران در محور دماوند فیروزکوه و منطقه گدوک راهدارخانه گدوک با اعتبار اختصاص یافته به بهره برداری رسید.

صادقی اشتهاردی گفت: این راهدارخانه می تواند در مواقع ضروری علاوه بر استقرار عوامل راهداری و پوشش مناسب عملیات مورد نیاز راهداری در محور فیروزکوه به هموطنان نیز خدمات رسانی مناسبی را در شرایط زمستانی ارائه دهد.

وی خاطرنشان کرد: از مهمترین مزیت های راهدارخانه گدوک مجاورت آن با ساختمان پلیس راه فیروزکوه است که این امر سبب تسهیل مدیریت عملیات راهداری با عوامل پلیس راه می شود.

این مسئول اضافه کرد: از دیگر مزایای راهدارخانه گدوک می توان به وجود انبار نمک با ظرفیت سه هزار تن، وجود آشیانه ماشین آلات و همچنین محل استقرار عوامل راهداری مجهز به سیستم گرمایشی و امکانات رفاهی اشاره کرد.