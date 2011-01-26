قوانین کشور سبقه پیشگیرانه دارند

به گزارش خبرنگار مهر در سمنان، معاون اول قوه قضائیه ظهر چهارشنبه در آیین تودیع و معارفه رئیس کل دادگستری استان سمنان گفت: هرچه در جامعه فقر و بیکاری کمتر باشد و توجه به الگوهای اسلامی بیشتر شود میزان جرائم کاهش می یابد.

وی با اشاره به اهمیت مسئله پیشگیری در جامعه گفت: باید با کار فرهنگی و فرهنگسازی در زمینه پیشگیری در جامعه فعالیت کرد و کار قضا و برخورد باید پس از این مسائل مطرح باشد.

وی نقش بخشهای فرهنگ ساز جامعه در جلوگیری از ایجاد انگیزه برای وقوع جرم را بسیار مهم دانست و گفت: در مقوله پیشگیری از وقوع جرم همه بخش‌های کشور باید تمام توان خود را در این راه به کار گیرند.

معاون اول دستگاه قضایی کشور با تاکید بر اینکه بحث پیشگیری از جرم باید در جامعه نهادینه شود، گفت: این موضوع محدود به دستگاه قضایی نیست بلکه به دستگاههای دیگر نیز مرتبط است.

به گفته وی، همه دستگاه های کشور وظیفه کاهش ناهنجاری ها در اجتماع را دارند یعنی همه تصمیم گیری ها و تصمیم سازی ها در کشور باید حاوی نگاه پیشگیرانه از وقوع ناهنجاری ها در جامعه باشد.

وی با اشاره به اربعین حسینی و درس گرفتن از نهضت امام حسین(ع) گفت: باید مدیریت عاشورایی در کشور توسط مسئولین مورد توجه قرار گیرد.

معاون اول قوه قضائیه تصریح کرد: مدیریت عاشورایی که همان مدیریت خدامحوری است باید بیش از پیش مورد توجه همه مدیران قرار بگیرد و دگرخواهی که در پرتو خداخواهی در دین مبین اسلام مطرح است را اجرایی کنیم.