تغییر نظام در مصر حتمی است/"روز خشم" پرحادثه ترین روز تاریخ معاصر بود

به گزارش خبرگزاری مهر، مردم مصر روز گذشته به تاسی از قیام مردمی تونس و براندازی نظام دیکتاتوری در این کشور تظاهرات گسترده ای برپا کردند.

حاضران در این تظاهرات سراسری با به آتش کشیدن و پاره کردن تصاویر "حسنی مبارک" رئیس جمهور مصر برکناری وی و ایجاد تغییرات و اصلاحات سیاسی و اقتصادی در کشورشان را خواستار شدند.

شدت اعتراضات مردمی به حدی بود که نیروهای امنیتی مصر از گلوله های پلاستیکی و ماشین های آب پاش و گاز اشک آور و سگ های پلیسی برای متفرق کردن مردم استفاده می کردند. در این تظاهرات 5 نفر از جمله یک نیروی امنیتی کشته شدند.

"الهامی الملیجی" کارشناس و تحلیلگر مصری در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به تظاهرات ضد دولتی مردم مصر اظهار داشت: روز گذشته که روز خشم نامیده شده بود پرحادثه ترین روز تاریخ معاصر مصر به ویژه در 3 دهه اخیر بود.

وی با اشاره به قیام مردمی تونس و سرنگونی حکومت دیکتاتوری "زین العابدین بن علی" رئیس جمهور مخلوع این کشور گفت: به نظر می رسد آتش فشان انقلاب سرتاسر منطقه را فراگرفته است.

ملیجی با بیان این مطلب افزود: در تظاهرات روز گذشته بیش از ده ها هزار نفر شرکت داشتند که افراد حاضر در این تظاهرات ها صبح امروز توسط نیروهای مصری کاملا متفرق شدند.

این کارشناس مصری در ادامه گفت: در تظاهرات دیروز بسیاری از فعالان سیاسی و جوانان قشر متوسط جامعه بازداشت شدند که در میان افراد بازداشت شده افراد وابسته به جریان های اپوزسیون مثل اخوان المسلمین و جنبش 6 آوریل وجود نداشتند.

وی خاطرنشان کرد: اوضاع شهرهای مصر به ویژه قاهره همچنان بحرانی و مملوء از نیروهای امنیتی است.

ملیجی با بیان اینکه آیا حکومت مصر نیز به سرنوشت تونس دچار خواهد شد گفت: در افق های دوردست در مصر همه چیز محتمل به نظر می رسد و در حال شکل گیری است.

"روز خشم" پرحادثه ترین روز تاریخ معاصر مصر بود و تغییر نظام در این کشور حتمی است.

این تحلیلگر مصری تصریح کرد: تغییر نظام، آزادی بیشتر و مقابله با فساد مهترین خواسته های ملت مصر به شمار می رود و من معتقدم تغییر نظام قطعی است. وی درباره خبرهای منتشر شده مبنی بر فرار جمال مبارک پسر حسنی مبارک و همسرش از مصر اظهار بی اطلاعی کرد.

ملیجی با بیان اینکه اوضاع اقتصادی مردم مصر بسیار بد است گفت: تنها قشر اندکی از دزدان بیت المال در مصر وجود دارد که بیشترین سطح درآمد سرانه را در اختیار دارند و اشخاصی که در سطوح عالی نظام قرار دارند از جمله "احمد عز" دبیر حزب ملی حاکم دارای فساد [اقتصادی] هستند و در رفاه و آسایش کامل بسر می برند و این در حالی است که اغلب مردم مصر اوضاع اقتصادی دشواری دارند.

وی درباره اینکه آیا افراد خانواده مبارک نیز همچون خانواده بن علی دارای فساد اقتصادی هستند و در امور کشور دخالت می کنند گفت: شاید خانواده مبارک به اندازه خانواده بن علی دارای فساد نباشند اما نظام مصر توسط هاله ای از افراد فاسد و غارتگران ثروت ملی احاطه شده است.