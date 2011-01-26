احتمال ممنوعیت حجاب در مدارس و دانشگاههای هلند وجود دارد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رادیو هلند، کمیسیون حقوق برابر هلند در پاسخ به پرونده کالج گریت ریتولد در شهر اتریخت که 50 دانشجو به سیاستهای جدید پوششی اعتراض کرده‌اند اعلام کرد که حق تصمیم‌گیری درباره پوشش برعهده مدارس است.

کمیسیون حقوق برابر هلند تأکید کرده است که دختران مسلمان می‌توانند تا زمانی که 90 درصد صورت خود را نپوشانند از حجاب استفاده کنند و پوششهایی که تنها چشمان افراد را نمایان می‌کنند مانع ارتباطی دانشجو و استاد هستند.

این کمیسیون با حمایت از کالج گریت ریتولد که روبنده و برقع را ممنع کرده اظهار داشت که مسئله ارتباطات در مورد آموزش از اهمیت بالایی برخوردار است. دانشجویان همچنین از داشتن مدل موهایی که چشمها را می‌پوشاند منع شده‌اند.

کمیسیون حقوق برابر هلند اخیراً کالجی را در شهر ولندام برای اعمال ممنوعیت روسری مود انتقاد قرار داد و آن را در زمره تبعیض دینی قرار داد.

حکم این کمیسیون از نظر حقوقی لازم‌الاجرا نیست.