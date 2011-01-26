توزیع غیرمجاز واکسن آبله مرغان در داروخانه ها و مطب ها ممنوع شود

به گزارش خبرگزاری مهر، در نامه دکتر علیرضا مصداقی‌نیا، معاون بهداشت وزارت بهداشت و درمان به دکتر سیدشهاب‌الدین صدر، رئیس‌کل سازمان نظام پزشکی ایران آمده است: طی‌ماههای گذشته گزارشاتی مبنی بر ورود غیرمجاز و توزیع واکسن آبله ‌مرغان در برخی داروخانه ‌ها، بیمارستانها و مطبها دریافت شده است. در حالی که تجویز واکسن آبله مرغان برای استفاده معمول در کودکان و نوجوانان توسط بخش خصوصی، مورد تایید کمیته کشوری ایمن‌سازی نیست.

در این نامه عنوان شده است: دلیل عمده این امر این است که واکسینه نمودن بخشی از کودکان جامعه سبب می‌شود تا بیماری به سنین بالاتر انتقال یافته و لذا از یک بیماری خفیف دوران کودکی به بیماری با تظاهرات بالینی بیشتر در سنین بالاتر تبدیل شود. از طرف دیگر واکسنهای وارداتی بدلیل غیرمجاز بودن، مراحل نظارتی معمول بر سلامت واکسن را طی نکرده و هیچ اطمینانی از نحوه نگهداری آن در حین حمل و نقل در درجه حرارت ویژه این واکسن وجود ندارد. لذا استفاده همکاران جامعه پزشکی از این واکسن به صورت فعلی به دلیل به مخاطره انداختن سلامت فرد و جامعه مورد تایید نبوده و با افرادی که مبادرت به توزیع و یا استفاده غیرمجاز نمایند مطابق مقررات برخورد خواهد شد. خواهشمند است دستور فرمایید موضوع به نحو مقتضی به اطلاع اعضای محترم آن سازمان رسانده شود.

