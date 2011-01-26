نخستین جشنواره کتاب سال تبریز برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، عبدالمجید نجفی ظهر روز چهارشنبه در نشست رسانه ای نخستین جشنواره کتاب سال تبریز، خاطر نشان کرد: نخستین جشنواره کتاب سال تبریز در هفت بخش اصلی با عنوان تاریخ و فرهنگ، هنر، ادبیات، تحقیق و پژوهش، کودک و نوجوان، انقلاب اسلامی، دفاع مقدس و مدیریت شهری و یک بخش جنبی با عنوان انتخاب ناشر نمونه سال و انتخاب گرافیست و تصویرساز نمونه برگزار خواهد شد .

دبیر علمی نخستین جشنواره کتاب سال تبریز با اشاره به پتانسیل و ظرفیت بالای شهر تبریز در زمینه ادبیات، تاریخ نگاری و نمایشنامه نویسی و ... گفت: با توجه به مستندات تاریخی بدون اغراق می توان گفت که شهر تبریز در زمینه کتابت و ادبیات در حوزه های خوشنویسی و تالیف و ترجمه و ... بسیار تاثیر گذار و مفید بوده است.

نجفی اظهار داشت: این جشنواره با هدف ارج نهادن به پدیدآورندگان کتاب و در راستای حمایت از نشر آثار فاخر و ماندگار، برای اجماع و گردهمایی اهالی قلم و ادبیات، تقدیر از نویسندگان برجسته منطقه و یادآوری گذشته پرشکوه ادبیات آذربایجان برگزار می شود.

وی، ادامه داد: شرط اصلی شرکت در این جشنواره، اقامت، سکونت مؤلف، نویسنده و یا مترجم اثر در استان آذربایجان شرقی بوده و پدیدآورندگان غیربومی آثار (اعم از ساکن یا مقیم خارج از استان آذربایجان شرقی) در صورتی می‌توانند در این جشنواره شرکت کنند که آثارشان فقط در حوزه تبریز و آذربایجان‌شناسی و یا زندگینامه و یادنامه رجال و شخصیت‌های علمی، دینی، فرهنگی، هنری، ادبی و اجتماعی تبریز و آذربایجان شرقی منتشر شود .

نجفی افزود: همچنین تمام ناشران کشور در صورتی که پدیدآورنده اثر، ساکن آذربایجان شرقی باشد، می‌توانند آثار خود را به دبیرخانه جشنواره ارسال کنند.

عبدالمجید نجفی اذعان داشت: تاکنون 10 عنوان کتاب به دبیرخانه جشنواره ارسال شده که ی کی از این آثار به زبان انگلیسی و چاپ شهر دهلی است.