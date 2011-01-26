انتخابات خانه مطبوعات هرمزگان در 30بهمن نادرست است

به گزارش خبرنگار مهر در بندرعباس، مسعود پاکزاد ظهر چهارشنبه در واکنش به فراخوان اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی هرمزگان در خصوص انتخابات خانه مطبوعات در گفتگو با خبرنگاران با تبریک فرا رسیدن ایام دهه مبارک فجر گفت: مدیران فرهنگی را به رعایت فرهنگ امانتداری دعوت کرده و یادآور می شوم انجام رفتارهای احساسی و ایجاد حاشیه در حوزه های فرهنگی پذیرفتنی نیست.

پاکزاد در ادامه با اشاره به اینکه خانه مطبوعات یک تشکل صنفی مستقل بوده و کسی نمی تواند از جانب این خانه تصمیم بگیرد، افزود: موضوع برگزاری انتخابات خانه مطبوعات استان هرمزگان در 30 بهمن ماه سال جاری را تکذیب می کنم.

وی در ادامه اضافه کرد: طبق مصوبه هیئت مدیره خانه مطبوعات، تکمیل پرونده اعضا و پذیرش اعضای جدید تا 10 اسفندماه سال جاری تمدید شده که اهالی رسانه تا زمان فوق می توانند در این خصوص اقدام کنند.

مدیرعامل خانه مطبوعات اظهار داشت: هیچ فردی حق سوء استفاده از عنوان خانه مطبوعات را ندارد و موضوع پیش آمده از طریق مجاری قانونی پیگیری و به زودی در این زمینه اطلاع رسانی می شود.

پاکزاد گفت: هر نوع تصمیم در خصوص برگزاری مجمع عمومی و بررسی اساسنامه جدید پس از زمان پایان فراخوان عضویت اعضا به اطلاع اهالی رسانه خواهد رسید.