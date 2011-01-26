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۶ بهمن ۱۳۸۹، ۱۴:۴۱

انتخابات خانه مطبوعات هرمزگان در 30بهمن نادرست است

بندرعباس - خبرگزاری مهر: مدیر عامل خانه مطبوعات هرمزگان انتخابات اعضای خانه مطبوعات در 30 بهمن ماه را تکذیب کرد.

به گزارش خبرنگار مهر در بندرعباس، مسعود پاکزاد ظهر چهارشنبه در واکنش به فراخوان اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی هرمزگان در خصوص انتخابات خانه مطبوعات در گفتگو با خبرنگاران با تبریک فرا رسیدن ایام دهه مبارک فجر گفت: مدیران فرهنگی را به رعایت فرهنگ امانتداری دعوت کرده و یادآور می شوم انجام رفتارهای احساسی و ایجاد حاشیه در حوزه های فرهنگی پذیرفتنی نیست.

پاکزاد در ادامه با اشاره به اینکه خانه مطبوعات یک تشکل صنفی مستقل بوده و کسی نمی تواند از جانب این خانه تصمیم بگیرد، افزود: موضوع برگزاری انتخابات خانه مطبوعات استان هرمزگان در 30 بهمن ماه سال جاری را تکذیب می کنم.

وی در ادامه اضافه کرد: طبق مصوبه هیئت مدیره خانه مطبوعات، تکمیل پرونده اعضا و پذیرش اعضای جدید تا 10 اسفندماه سال جاری تمدید شده که اهالی رسانه تا زمان فوق می توانند در این خصوص اقدام کنند.

مدیرعامل خانه مطبوعات اظهار داشت: هیچ فردی حق سوء استفاده از عنوان خانه مطبوعات را ندارد و موضوع پیش آمده از طریق مجاری قانونی پیگیری و به زودی در این زمینه اطلاع رسانی می شود.

پاکزاد گفت: هر نوع تصمیم در خصوص برگزاری مجمع عمومی و بررسی اساسنامه جدید پس از زمان پایان فراخوان عضویت اعضا به اطلاع اهالی رسانه خواهد رسید.

کد مطلب 1240005

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