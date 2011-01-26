رئیس کل دادگستری استان سمنان معرفی شد

به گزارش خبرنگار مهر در سمنان، احمد سیاوش پور بعد از ظهر چهارشنبه با حضور رئیسی، معاون اول قوه قضائیه و مسئولین استانی و قضات استان های سمنان و فارس به عنوان رئیس کل جدید دادگستری استان سمنان معرفی شد.

استاندار سمنان در این آیین با اشاره به اینکه مردم برای اجرای عدالت انتظار فراوانی از قضات دارند، تصریح کرد: حضور یک قاضی با تجربه، امنیت جامعه را تضمین می‌کند.

عباس رهی با بیان اینکه هشت سال به عنوان معاون سازمان زندانهای کشور فعالیت داشته است، گفت: اگر زندان نباشد مردم نمی‌توانند در امنیت به سر برند و فلسفه وجود داشتن زندان خود باعث ایجاد امنیت می شود.

رئیس کل سابق دادگستری استان سمنان نیز در این آیین با اشاره به فعالیت بیش از 4 سال و هشت ماه در دادگستری استان سمنان گفت: در این مدت تعداد 249 هزار و 617 فقره پرونده وارد محاکم قضایی شد که از این تعداد 247 هزار و 714 فقره مختومه شده است.

علیرضا ستوده افزود: در چهار سال گذشته، 22 درصد از پرونده‌های وارده به شوراهای حل اختلاف منجر به مصالحه شد.

به گفته وی، در استان سمنان 161 شورای حل اختلاف فعال است که از این تعداد 102 شورا در شهرها و مابقی آن در روستاها به فعالیت مشغول اند.

وی اضافه کرد: در ابتدای فعالیت در دادگستری استان سمنان 80 قاضی در این استان فعالیت می کردند که با تلاش های انجام شده این تعداد اکنون به 94 قاضی رسیده است.