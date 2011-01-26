به گزارش خبرگزاری مهر، بهنام بهادری مدیر کمیته بین الملل جشنواره فیلم 100 در باره برگزاری جشنواره فیلم سوریه گفت: با تصویب شورای سیاستگذاری جشنواره و هماهنگی‌های انجام شده با مدیر بنیاد سینمایی سوریه، بخش جشنواره فیلم‌های 100ثانیه‌ای در این دوره از جشنواره فیلم دمشق ایجاد می‌شود.

بهادری افزود: در جلسه‌ای مشترک با "محمد الاحمد" مدیر بنیاد سینمایی کشور سوریه و دبیر جشنواره فیلم 100 ضمن تاکید بر تعاملات سینمایی هرچه بیشتر با این کشور، ایجاد بخش ویژه‌ای در جشنواره دمشق با عنوان فیلم‌های 100 ثانیه‌ای مطرح شد که درشورای سیاستگذاری جشنواره فیلم 100 نیز به تصویب رسید.

مدیر کمیته بین الملل جشنواره فیلم 100 تصریح کرد: با توجه به استقبال سینماگران و فیلمسازان این کشور با ساخت فیلم‌های 100ثانیه‌ای ، فیلمسازان این کشور می‌توانند با حضور در جشنواره فیلم‌های 100 ثانیه‌ای در بخش رقابتی " مقاومت و پایداری اسلامی" که اختصاص به هنرمندان و سینماگران جوان کشورهای حامی مقاومت اسلامی دارد با دیگر شرکت کنندگان در جشنواره به رقابت بپردازند.



بهادری در پایان خاطرنشان کرد: رایزنی‌های فرهنگی برای دیدار با مدیر بنیاد سینمایی سوریه و دیگر مسئولان، توسط "غسان کلاس" رایزن فرهنگی مستقر در جمهوری اسلامی ایران صورت پذیرفته است.

