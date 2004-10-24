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۳ آبان ۱۳۸۳، ۱۵:۴۴

نايب رييس شوراي اسلامي شهر مشهد خبرداد :

10 زمين خوار بزرگ در مشهد شناسايي شدند

نايب رييس شوراي اسلامي شهر مشهد از شناسايي و دستگيري 10 زمين خوار بزرگ در مشهد خبر داد.

به گزاش خبرگزاري مهر به نقل از روابط عمومي شهرداري مشهد غلامرضا بصيري پور افزود: اين زمين خواران توسط دستگاههاي امنيتي و انتظامي خراسان رضوي شناسايي و دستگير شده اند.

وي ادامه داد : اين افراد اقدام به خريد و فروش زمين، تفكيك اراضي و قطعه بندي زمين ها در سطح وسيعي مي كردند كه اسامي اين زمين خواران بزرگ به زودي اعلام خواهد شد.

بصيري پور اظهار داشت : كار شناسايي زمين خواران ديگر از طريق كميته مبارزه با زمين خواران در مشهد ادامه دارد.

وي افزود: زمين خواران با همكاري بنگاه هاي املاك غير مجاز به پديده زمين خواري و حاشيه نشيني دامن زده اند.

بصيري پور با بيان اينكه 700 بنگاه املاك غير مجاز در مشهد تعطيل شده است ، اظهار داشت : متاسفانه متصديان اين بنگاه ها در جاي ديگري به فعاليت هاي زمين خواري مشغول هستند . 

 

کد مطلب 124001

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