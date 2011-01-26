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۶ بهمن ۱۳۸۹، ۱۵:۰۷

تمرین عملیاتی رزمایش انسداد محور در لرستان برگزار شد

تمرین عملیاتی رزمایش انسداد محور در لرستان برگزار شد

خرم آباد - خبرگزاری مهر: فرمانده پلیس راه استان لرستان از اجرای مرحله دوم تمرین عملیلاتی رزمایش انسداد محور در گردنه زاغه خرم آباد خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر در خرم آباد، سرهنگ هویدا تزار در این رابطه به خبرنگاران رسانه های گروهی استان گفت: رزمایش انسداد محور در گردنه زاغه همزمان با ساعت 10 صبح چهارشنبه انجام شد.

وی تصریح کرد: در این رزمایش علاوه بر نیرو های پلیس راه استان دبیر ستاد حوادث غیرمترقبه، مدیر سازمان پایانه های لرستان، دستگاههای امدادی و فوریت های پزشکی، هلال احمر و راه و ترابری نیز مشارکت داشته اند.

رئیس پلیس راه استان لرستان یادآور شد: پلیس راه استان با هشت تیم خودرویی و 18 نفر نیرو در این رزمایش حضور داشته است.

سرهنگ تزار همچنین از حضور اداره کل راه و ترابری لرستان با 20 دستگاه ماشین آلات و 35 نفر نیرو، هلال احمر با شش دستگاه خودرو و 15 نفر نیرو و مرکز فوریت های پزشکی با 9 دستگاه خودرو امدادی و 18 نفر نیرو در این رزمایش خبر داد.

وی یادآور شد: هدف از اجرای این رزمایش ارتقا سطح توانمندی پلیس و تعامل دستگاههای امدادی در مقابله با حوادث و بلایای طبیعی بوده است.

کد مطلب 1240013

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