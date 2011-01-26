تمرین عملیاتی رزمایش انسداد محور در لرستان برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر در خرم آباد، سرهنگ هویدا تزار در این رابطه به خبرنگاران رسانه های گروهی استان گفت: رزمایش انسداد محور در گردنه زاغه همزمان با ساعت 10 صبح چهارشنبه انجام شد.

وی تصریح کرد: در این رزمایش علاوه بر نیرو های پلیس راه استان دبیر ستاد حوادث غیرمترقبه، مدیر سازمان پایانه های لرستان، دستگاههای امدادی و فوریت های پزشکی، هلال احمر و راه و ترابری نیز مشارکت داشته اند.

رئیس پلیس راه استان لرستان یادآور شد: پلیس راه استان با هشت تیم خودرویی و 18 نفر نیرو در این رزمایش حضور داشته است.

سرهنگ تزار همچنین از حضور اداره کل راه و ترابری لرستان با 20 دستگاه ماشین آلات و 35 نفر نیرو، هلال احمر با شش دستگاه خودرو و 15 نفر نیرو و مرکز فوریت های پزشکی با 9 دستگاه خودرو امدادی و 18 نفر نیرو در این رزمایش خبر داد.

وی یادآور شد: هدف از اجرای این رزمایش ارتقا سطح توانمندی پلیس و تعامل دستگاههای امدادی در مقابله با حوادث و بلایای طبیعی بوده است.