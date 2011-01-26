احسان مرادی در گفتگو با خبرنگار مهر در اصفهان افزود: هماینک بارشهایی در سطح کشور آغاز شده که نویدبخش موج جدیدی از بارشهاست و به نظر میرسد طی چندین روز آینده بارشهای پی در پی بیشتر مناطق کشور را فرا گیرد.
وی اظهار داشت: از اواخر روز گذشته سامانه کم فشاری از سمت غرب به کشور نفوذ کرد و امروز شاهد بارشها در غرب، جنوب غرب، برخی مناطق جنوبی، مرکزی و دامنههای زاگرس هستیم که به تدریج دامنههای البرز، مناطقی از تهران، شرق و شمال شرق هم تحت تاثیر این سامانه قرار میگیرد.
این پژوهشگر هواشناسی درباره تداوم بارشها طی روزهای آینده هم گفت: به نظر میرسد از فردا و همچنین روز جمعه بارشها با شدت کمتر و به صورت پراکنده در نیمه شمالی و برخی مناطق غربی ادامه یابد البته در بیشتر مناطق کشور موقتی آسمان نیمه ابری میشود تا اینکه از اواخر شنبه با نفوذ سامانه قویتری بارشهای پراکنده برف ابتدا نوار غربی را فرا میگیرد و به تدریج طی روزهای یکشنبه و دوشنبه بیشتر نقاط کشور شاهد بارش باران و برف خواهد بود.
وی درباره شدت بارشها ادامه داد: به نظر میرسد بارش در غرب و جنوب کشور شدید باشد همچنین شرایط به گونهای تغییر کرده که بارشها به صورت متناوب طی هفته آینده ادامه خواهد یافت.
مرادی اضافه کرد: با این شرایط بارشهای چشمگیری در غرب و جنوب کشور رخ میدهد که تا چند روز ادامه خواهد داشت و به نظر میرسد طی بیش از یک هفته ابرها میهمان ما باشند و در روزهایی از هفته با تقویت سامانه کم فشار بارشهایی را شاهد باشیم.
این پژوهشگر هواشناسی همچنین تاکید کرد: به نظر میرسد بارشهای پیش رو در برخی مناطق کشور دردسرساز شود و احتمالا برخی محورهای مواصلاتی مسدود خواهد شد.
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