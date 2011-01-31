به گزارش خبرنگار مهر، منصور ابراهیم‌زاده پس از برتری 2 بر صفر امروز تیمش مقابل مس کرمان با بیان این مطلب در پاسخ به خبرنگار مهر که پرسید: فکر نمی کنید حضور نیافتن شما کنار نیمکت تیم مس اقدامی غیر حرفه ای بود؟"، گفت: کارم غیرحرفه‌ای نبود و تمایلی نداشتم سمت نیمکت تیم مس بروم. در بازی گذشته اتفاقاتی به وقوع پیوسته بود و هیچ کجای دنیا ندیده ایم که یک مربی هرچه می خواهد بگوید، البته نفرات کادر فنی ما به سمت نیمکت تیم مس رفتند اما من صلاح ندانستم سمت مربیان مس بروم.

وی افزود: من برای این کار دلایلی داشتم. وقتی تیم حریف ما را جرزن می داند، من چرا باید برای این تیم گل ببرم. من هیچ وقت تظاهر نمی کنم و اگر می خواستم به سمت نیمکت آنها بروم، کاری متظاهرانه کرده بودم. من از آن اتفاقات ناراحت بودم اما به قانون احترام گذاشتم. اگر یک اتفاق قانونی و یک بحث فنی بود، می توانستید در مورد آن از من سئوال کنید اما این حرکت یک بحث شخصی بود و من به خاطر اعتقادات خود ترجیح دادم با مربی مس روبه‌رو نشوم.

سرمربی تیم فوتبال ذوب آهن گفت: خدا را شاکرم که حق به حقدار رسید و ما از آبرو و عزت و سربلندی خود دفاع کردیم. در شرایطی که به ما توهین شده بود، صحبتی نکردیم و در زمین بازی به حق مان که پیروزی بود، رسیدیم.

ابراهیم زاده فرصتهایی که تیم مس در جریان بازی بدست آورد را حاصل اشتباهات بازیکنان تیمش دانست و اظهار داشت: ما می دانستیم در نیمه دوم مسی ها دچار افت شده و بهم می ریزند به همین دلیل سعی کردیم با اداره بازی از موقعیتهای خود برای رسیدن به پیروزی استفاده کنیم. ما در بازی با مس نشان دادیم تیم بزرگی هستیم.

وی در مورد بحث اختلافش با دلیلی برای جذب علی کریمی اظهار داشت: ما ابتدا قرار بود 2 بازیکن خارجی جذب کنیم اما زمانی که متوجه شدیم، کریمی بازیکن آزاد است برای جذب او ابراز تمایل کردیم. البته کریمی خودش با من تماس گرفت، گرچه من در زمان نقل و انتقالات نیم فصل به وی گفته بودم در صورت دریافت رضایتنامه از تیم استیل آذین به تیم ذوب آهن بیاید.

سرمربی تیم فوتبال ذوب آهن کریمی را بازیکنی با نظم و برنامه خواند و گفت: وقتی با کریمی صحبت کردم در این خصوص با دلیلی هم مشورت کردم. وی دلایلش را برای جذب نکردن کریمی عنوان کرد و چون دلایلش منطقی بود، آنها را پذیرفتم. البته باید بگویم ما برای جذب یک بازیکن همیشه اصول و قوانین باشگاه را رعایت می کنیم.

ابراهیم زاده با اشاره به اینکه خبرنگاران عادت دارند، همه را به جان هم بیاندازند، افزود: مشکل مالی باعث حضور نیافتن کریمی در تیم ذوب آهن نشد، زیرا این بازیکن تاکید کرده بود، برای همراهی ذوب حاضر است قرارداد سفید ببندد.

وی در خصوص دیدار با مس گفت: برای برتری مقابل مس نیاز به آرامش داشتیم و در سایه این آرامش برنامه های تاکتیکی خود را به نحو احسن اجرا کردیم. ما می دانستیم که یک بازی فیزیکی را پیش رو داریم و به همین دلیل با تغییر سیستم در ابتدای مسابقه به میدان رفتیم . در دقایق آخر هم مربیان مس بازیکنان بلند قامت خود را به زمین آوردند تا مانع از شکست شوند اما با تکیه بر توان بازیکنان پیروز شدیم.

سرمربی تیم فوتبال ذوب آهن تصریح کرد: ما سه امتیاز قبلا و سه امتیاز در این بازی از مس گرفتیم که در مجموع پیروزی ما مقابل این تیم 6 امتیازی شد. این پیروزی حاصل تلاش و همدلی بازیکنان و ارتباط خوبی که بین آنها بر قرار است، بود.

ابراهیم زاده در پایان به شوخی خطاب به خبرنگاران گفت: به بازیکنانم گفته ام زیاد خوشحالی نکند، چراکه احتمال دارد، بازی سومی با تیم مس کرمان در راه باشد!