تحول بنیادین در آموزش و پرورش لازمه تحقق سند چشم انداز 1404 کشور است

به گزارش خبرنگار مهر در قم، فاطمه قربان قبل از ظهر چهارشنبه در گردهمایی مدیران مدارس ابتدایی و مجتمعهای آموزشی و پرورش مناطق روستایی استان قم که در تالار آب شرکت آبفای استان برگزار شد، لازمه دستیابی به رشد در زمینههای مختلف فرهنگی، سیاسی، اقتصادی و اجتماعی را در گرو تحول در نظام آموزش و پرورش دانست و افزود: آموزش و پرورش مهمترین نهاد انسان ساز در هر جامعهای است و نقش آن در تربیت نیروی انسانی متعهد و کارآمد بر هیچکس پوشیده نیست لذا برای آنکه ایران در رتبه و جایگاه اول منطقه در سال 1404باشد باید تحولی بنیادین در نظام آموزشی کشور صورت گیرد.
وی با تأکید بر اینکه هر جامعهای برای توسعه پایدار و رشد و تعالی نیازمند آموزش و پرورشی متعال و با کیفیت است، تصریح کرد: برای آنکه چشم انداز 20 ساله کشور را ببینیم باید برنامهای جامع و مدون برای آموزش و پرورش کشور داشته باشیم و این همان تحولی است که در حال حاضر در نظام آموزشی کشور شروع شده است و به سرعت گامهای موفقیت خود را پشت سر میگذارد.
در طرح تحول بنیادین به پایه ابتدایی و مدیریت کلان خانمها در این مقطع توجه ویژهای شده است
قربان یکی از دستاوردهای اجرای این طرح تحولی را اختصاص معاونت مستقل برای پایه ابتدایی عنوان کرد و افزود: در طرح تحول بنیادین آموزش و پرورش توجه ویژهای به پایه ابتدایی و مدیریت کلان خانمها در این دوره تحصیلی شده است چرا که به دلیل حساسیت این دوران، خانمها بهتر میتوانند نیاز دانش آموزان ابتدایی را بدانند، به علاوه 68 درصد پرسنل در این دوره تحصیلی را قشر زنان تشکیل میدهند.
رویکرد قرآنی در مدارس یکی از سیاستهای مهم طرح تحول نظام آموزشی کشور
معاون آموزش ابتدایی وزیر آموزش و پرورش در ادامه در خصوص رویکردهای طرح بنیادین نظام آموزشی کشور بیان داشت: رویکرد قرآنی در مدارس و تربیت دانش آموزان قرآنی یکی از سیاستهای اصلی طرح تحول بنیادین است که ایجاد 50 مدرسه قرآنی طی سه سال با هدف تربیت دانش آموزانی اسلامی و قرآنی در همین راستا میباشد.
وی در ادامه اظهار داشت: اختصاص مربیان پرورشی، توجه به ورزش دانش آموزان، ایجاد مجتمعهای آموزش و پرورشی روستایی با هدف محرومیت زدایی از این مناطق، ایجاد مدیریت یکپارچه، توسعه عدالت آموزشی و کیفیت بخشی به امر آموزش و پرورش در روستاها، اختصاص مربی مشاور هر چند در تعداد محدود، توسعه مدارس اختلالات یادگیری با هدف جلوگیری از افت تحصیلی دانش آموزان ابتدایی، راه اندازی کتابخانههای کلاسی، ورود آی تی به مدارس ابتدایی، اختصاص 2 درصد از بودجه عمرانی استانها برای خرید 3 درصد تجهیزات مدارس ابتدایی، استخدام نیروی انسانی با اولویت دوره ابتدایی و... از جمله رویکردها و کارهایی است که در راستای اجرای طرح تحول بنیادین در مدارس ابتدایی در نظر گرفته شده است.
برنامه راهبردی معاونت ابتدایی وزارت آموزش و پرورش در حال طی مراحل نهایی در شورای عالی انقلاب فرهنگی
معاون آموزش ابتدایی وزیر آموزش و پرورش همچنین در خصوص برنامه راهبردی معاونت ابتدایی وزارت آموزش و پرورش گفت: برای اینکه بتوانیم به ایران 1404 برسیم قطعا نیازمند برنامه و نقشه راه هستیم و این برنامه راهبردی تدوین و هم اکنون در شورای عالی انقلاب فرهنگی در حال طی مراحل پایانی تصویب میباشد که از اهداف آن میتوان به افزایش پوشش تحصیلی، رویکرد قرآنی در دوره پیش دبستانی ، تربیت دانش آموزانی تفکر محور، رویکرد مدرسه محوری، ایجاد فرصتهای برابر آموزشی با توجه به استعدادهای آنان، ارتقای کمی و کیفی آموزش پیش دبستانی، ارتقای معلمان و مدیران مقطع ابتدایی و... اشاره کرد.
مدیران مهمترین عنصر در ایجاد تحول در مدارس
قربان با اشاره به اینکه مدیران توانمندترین و مهمترین عنصر در ایجاد تحول در مدارس میباشند، اظهار داشت: مدیران باید در راه تحقق این تحول به چند مورد از جمله مدیریت به جای مالکیت در مدرسه، تحصیل به جای تدریس، اصل تغییر تدریجی، جایگزینی مناسب به جای وابستگی مطلق، ایده پیشرفته به جای ابراز پیچیده، مربی به جای معلم و اعمال مدیریت مشارکتی، انگیزه به جای اجبار، عدالت به جای مساوات و... توجه نمایند و از معلمان برنامههایی بخواهد که آنان را به سمت دانش افزایی بیشتر سوق دهد.
قم - خبرگزاری مهر: معاون آموزش ابتدایی وزیر آموزش و پرورش بر لزوم تحول در نظام آموزشی کشور تأکید کرد و گفت: تحول بنیادین در آموزش و پرورش لازمه تحقق سند چشم انداز کشور در افق 1404 است.
به گزارش خبرنگار مهر در قم، فاطمه قربان قبل از ظهر چهارشنبه در گردهمایی مدیران مدارس ابتدایی و مجتمعهای آموزشی و پرورش مناطق روستایی استان قم که در تالار آب شرکت آبفای استان برگزار شد، لازمه دستیابی به رشد در زمینههای مختلف فرهنگی، سیاسی، اقتصادی و اجتماعی را در گرو تحول در نظام آموزش و پرورش دانست و افزود: آموزش و پرورش مهمترین نهاد انسان ساز در هر جامعهای است و نقش آن در تربیت نیروی انسانی متعهد و کارآمد بر هیچکس پوشیده نیست لذا برای آنکه ایران در رتبه و جایگاه اول منطقه در سال 1404باشد باید تحولی بنیادین در نظام آموزشی کشور صورت گیرد.
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