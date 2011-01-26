300 برنامه ورزشی در ایام گرامیداشت دهه فجر در کرمانشاه برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر در کرمانشاه، مهدی گردانی ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به برنامه ریزی گسترده کمیته ورزش ستاد بزرگداشت دهه فجر در استان کرمانشاه برای برگزاری هر چه باشکوه تر مراسمات سی و دومین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی در استان، اظهار داشت: برنامه های ورزشی ایام دهه فجر امسال،در سراسر استان وبا حضور جامعه ورزش در سطح گسترده ای برگزار خواهد شد.

وی ادامه داد: این برنامه ها از ابتدای بهمن ماه آغاز شده است وتا روز 22بهمن ،که شاهد حضور پرشور جامعه ورزش استان در راهپیمایی حماسی 22بهمن خواهیم بود،ادامه خواهد یافت.

مسئول کمیته ورزش ستاد بزرگداشت دهه فجر در استان کرمانشاه در ادامه انقلاب اسلامی ایران را معجزه قرن بیستم نامید واظهار داشت:این انقلاب توانسته است با نفوذ خود در دلهای انسانهای آزاده جهان،آثار منحصر به فرد وگسترده ای رادر جهان به وجود آورده است.

وی افزود:ایستادگی بر آرمانهای انقلاب عامل اصلی حفظ وحراست از نظام است وبر همه واجب است در راه پاسداشت ارزهای انقلابی واسلامی نظام تلاش نمایند.

مدیر کل تربیت بدنی استان کرمانشاه در ادامه،به آمادگی همه جانبه جامعه ورزش استان کرمانشاه در این زمینه اشاره نمود واظهار داشت:جامعه ورزش استان پرشور تر از هر سال،دهه فجر انقلاب اسلامی را گرامی خواهد داشت.

مسئول کمیته ورزش ستاد بزرگداشت،دهه فجر انقلاب اسلامی استان کرمانشاه در برنامه های امسال این کمیته به ابعاد فرهنگی ورزش نیز توجه شایانی شده است،اظهار داشت:در حوزه عمرانی نیز تعدادی از پروژه های آماده افتتاح ورزش استان در این ایام با حضور فرمانداران محترم شهرستانها به بهره برداری خواهند رسید.

گردانی،برگزاری مراسم گرامیداشت سالروز ورود امام خمینی(ره)در روز 12بهمن از سوی جامعه ورزش استان وتجدید میثاق با آرمانهای امام راحل وشهدای گرانقدر والامقام را از دیگر برنامه های مهم جامعه ورزش در ایام دهه فجر امسال عنوان کرد وافزود:همزمان با سالروز ورود امام خمینی (ره)به وطن ،در روز 12بهمن ماه راس ساعت 9و33دقیقه صبح نیز جامعه ورزش استان با حرکت از مسیر بزرگراه امام خمینی (ره)تا مزار شهدای گلگون کفن،با آرمانهای امام وشهدا تجدید میثاق خواهند بست.

مسئول کمیته ورزش دهه فجر انقلاب اسلامی استان کرمانشاه ،شرکت پرشور وگسترده جامعه ورزش استان در راهپیمائی حماسی روز 22بهمن را،اصلی ترین برنامه این کمیته در ایام دهه فجر هرسال اعلام کرد واظهار داشت:این مراسم روز 22بهمن ماه راس ساعت نه صبح از محل ورزشگاه آزادی کرمانشاه با حضور جامعه ورزش استان آغاز خواهد شد

مدیر کل تربیت بدنی استان کرمانشاه غبارروبی مزار شهدا، دیدار با خوانواده معظم شهداءرااز برنامه های فرهنگی در کنار مسلبقات ورزشی این کمیته در ایام دهه فجر انقلاب اسلامی اعلام کرد.