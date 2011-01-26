راههای اصلی استان مرکزی تحت پوشش شبکه همراه اول قرار گرفت

به گزارش خبرنگار مهر در اراک هومان محمودی ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران با بیان اینکه 29 شهرستان و 800 روستای استان صد در صد تحت پوشش این شبکه هستند، اظهار داشت: از مجموع 890 کیلومتر جاده های فرعی استان 750 کیلومتر تحت پوشش شبکه همره اول قرار دارند.

وی با اشاره به اینکه در حال حاضر از یک هزار 68 روستای استان یک هزار 65 روستا دارای ارتباط مخابراتی هستند گفت: از این تعداد 932 روستا تلفن خانگی مستقل برخوردارند و با نصب 224 سایت GSM روستایی و اجرای برنامه رومینگ روستایی قریب به 800روستا تحت پوشش تلفن همراه اول قرار می گیرند و در مجموع 99.7درصد تحت پوشش خدمات مخابراتی هستند.

محمودی ادامه داد: همچنین در تحقق دولت الکترونیک به عنوان پیشخوان دولت 237 دفتر خدمات ارتباط روستایی ICT تاسیس و راه اندازی شده است.

مدیرعامل شرکت مخابرات از افتتاح 93 طرح مخابراتی با اعتبار 93 میلیارد 697 میلیون ریال خبرداد و گفت: همزمان با دهه فجر این طرحههای مخابراتی افتتاح می شود.

وی ادامه داد: تاسیس و توسعه مراکز BSC اراک و خمین، توسعه 864 شماره ثابت در شش نقطه شهری و روستایی، تاسیس 11ایستگاه BTS تلفن همراه و توسعه و بهبود ارتباط 75 نقطه شهری و روستایی از طریق اجرای شبکه فیبر نوری از مهمترین این طرحهاست