زمین خواری در کشور کاهش یافته است

به گزارش خبرنگار مهر در سمنان، حجت الاسلام سید ابراهیم رئیسی بعد از ظهر چهارشنبه در حاشیه آیین معرفی مدیر کل جدید دادگستری استان سمنان در جمع خبرنگاران در سمنان اظهار داشت: شورای حفظ حقوق بیت المال و اراضی و منابع طبیعی برای جلوگیری از زمین خواری تشکیل شده است و این شورا در استان ها زیر نظر روسای کل دادگستری و با حضور مسئولین اجرایی دستگاه ها فعال شده است.

وی با اشاره به اینکه زمین خواری امروز در دستور کار است و مقابله با زمین خواری در دستگاه قضایی وجود دارد، گفت: کسانی که به اراضی عمومی و اراضی دولت و مردم به خاطر سود تجاوز می کنند به صورت قاطع با آنها برخورد می شود.

معاون اول قوه قضائیه اضافه کرد: پرونده هایی در تهران و استان ها مطرح است و دستگاه قضایی با هرگونه مفساد اقتصادی، زمین خواری، قاچاق کالا و مواد مخدر و انواع جرایم برخورد بدون اغماض انجام می دهد.

راهکارهای قوه قضائیه در کاهش اطاله دادرسی ها

رئیسی در خصوص راهکارهای قوه قضائیه در کاهش اطاله دادرسی ها گفت: در مورد اطاله دادرسی اقداماتی که در دستگاه قضایی شده در دو بخش نرم افزاری و سخت افزاری است.

به گفته وی، از روش هایی که فرایند دادرسی را کوتاه تر می کند این است که احکام از اتقان لازم برخوردار باشد و مورد تاکید است که قضات در بخش های مختلف دادرسی دادگاه ها و تجدید نظر احکام با اتقان کامل صادر کنند.

معاون اول قوه قضائیه اضافه کرد: تاکید می کنیم که احکام باید به صورت مستند و مستدل و با رعایت عدالت حق و مهمترین مسئله قانون صادر شود که در مراحل بعدی دچار نقض و نقص نشود.

رئیسی ادامه داد: افزایش تعداد قضات یکی از اموری است که در دستور کار قوه قضائیه قرار گرفت و واجدین شرایط پس از آزمون در حال طی مراحل خاص خود هستند.

تقویت نظارت در دستور کار قوه قضائیه قرار گرفته است

وی تصریح کرد: تقویت نظارت در دستور کار قوه قضائیه قرار گرفته است و برای تحقق این امر دو حوزه معاونت در دیوانعالی و دادستانی کل کشور تشکیل شده است.

رئیسی با اشاره به تشکیل دو حوزه معاونت در دادستانی کل و دیوان عالی کشور برای افزایش نظارت بر امور گفت: حوزه معاونت نظارت دادستانی کل کشور بر امور تمامی دادسراها و حوزه معاونت نظارت دیوان عالی کشور برکار تمامی دادگاه های کشور نظارت دارند.

معاون اول دستگاه قضایی کشور با اشاره به اینکه بحث پیشگیری از جرم در قوه قضائیه ایجاد شده است، گفت: پیشگیری از وقوع جرم باعث کاهش تعداد ورودی پرونده ها به دستگاه قضائی هستیم.

وی فعال کردن بخش پیشگیری از وقوع جرم را در قوه قضائیه از دیگر اقدامات برای تسریع در دادرسی ها عنوان کرد و گفت: در بعضی از مناطق شاهد افزایش پرونده ورودی به دستگاه قضایی هستیم و باید همه بخش های کشور کمک کنند که پیشگیری از وقوع جرم پا بگیرد.