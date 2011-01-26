پذیرش دانشجوی کاردانی و کارشناسی ناپیوسته در دانشگاه علمی کاربردی

به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالرسول پورعباس در بیست و یکمین گردهمایی معاونان، مدیران و روسای واحدهای استانی دانشگاه جامع علمی کاربردی در بندرعباس با اعلام این خبر، اضافه کرد: مراکز آموزش علمی کاربردی در سراسر کشور که انجمن های علمی فعال داشته باشند مورد تشویق قرار می گیرند و بودجه ویژه ای به این انجمن ها اختصاص می یابد.

وی با اعلام پذیرش دانشجو در دوره های کاردانی پیوسته ترمی و کارشناسی ناپیوسته پودمانی برای نخستین بار در سال 89، اظهار داشت: از سال آینده پذیرش در دوره های عمومی و غیرمهارتی انجام نخواهدشد و در نظام آموزش مهارت و فناوری، محتوای کلیه رشته ها باید کاملا مهارتی باشد.

سرپرست دانشگاه جامع علمی کاربردی گفت: این دانشگاه در آینده نزدیک به سوی فعالیتهای فرا ملی می رود، بدین شکل که هر یک از واحدهای استانی دانشگاه، معین ارتباط با یک کشور می شوند و استانهای مرزی در اولویت انجام این ارتباط خواهند بود.



وی با تشریح هدف گذاری دانشگاه علمی کاربردی، اضافه کرد: هدف گذاری دانشگاه جامع علمی کاربردی این است که تا دو سال آینده به عنوان دانشگاه برتر هر استان در حوزه های آموزش های مهارتی، فرهنگی و فناوری برگزیده شود.



پورعباس گفت: نظام جدید آموزش مهارت و فناوری تا سطوح عالی ادامه می یابد و مقاطع عالی تحصیلی با مفاهیم و عناوین جدید طراحی شده و این دوره ها از مهرماه سال 1390 اجرایی می شود.



سرپرست دانشگاه جامع کاربری در ادامه افزود: برنامه دانشگاه جامع علمی کاربردی این است تا مهرماه سال آینده در مراکز علمی کاربردی توانمند، دوره های مهندسی فناوری ارشد و کارشناسی حرفه ای ارشد را راه اندازی کند.



وی با اشاره به برنامه های دانشگاه جامع علمی کاربردی در راستای قانون هدفمند کردن یارانه ها، تاکید کرد: دانشگاه جامع علمی کاربردی برنامه ویژه ای برای کاهش مصرف انرژی در سطح تمامی استان ها در حال اجرا دارد.



پورعباس ضمن بیان توجه ویژه دانشگاه علمی کاردبری به استادان، جذب اساتیدی را که دارای توانمندیهای مهارتی باشند، را از دیگر برنامه های دانشگاه دانست.