به گزارش خبرنگار مهر در قم، آیت الله مرتضی مقتدایی قبل از ظهر چهارشنبه در دیدار تعدادی از اصحاب رسانه، اعضای خانه مطبوعات، مدیران مسئول نشریات محلی و خبرنگاران استان ایلام که در دفتر مدیریت مدرسه معصومیه (س) قم برگزار شد، بیان داشت: تبلیغات فرهنگی و قرآنی باید با فکر، شیوههای نو و جدید صورت گیرد تا جذابیت آن حفظ شود و همچنین همه مردم به چنین کارهایی تشویق شوند.
وی بیان داشت: تبلیغات و کارهای فرهنگی و قرآنی نیز باید در معرض مطالعه افراد جامعه بویژه خانمها و جوانان قرار بگیرد تا در زندگی این افراد پیاده شود.
عضو مجلس خبرگان بر برگزاری مسابقات در کنار اجرای طرح نسیم رحمت تأکید کرد و بیان داشت: با برگزاری یک مسابقه و تقدیر از افراد برتر، بهتر میتوان افراد را درگیر و تشویق کرد تا این بستههای فرهنگی را مطالعه کنند و اهمیت اجرای این طرح از ارسال 110 هزار بسته فرهنگی به مردم ایلام مهمتر است و همچنین برگزاری مسابقه سبب تشویق مردم به خواندن بستههای فرهنگی میشود.
اطلاع رسانی باید دقیق باشد
مدیر حوزههای علمیه با اشاره به تکلیف حساس و والای نشر اخبار که بر دوش اصحاب رسانه است، اضافه کرد: با توجه به وظیفه سنگین اصحاب رسانه بویژه استان ایلام که دوستار اهل بیت(ع) نیز هستند، اصحاب رسانه باید توجه داشته باشند انتشار اخبار و اطلاع رسانی با دقت صورت گیرد.
وی با بیان اینکه امین، لقب شایشهای برای اصحاب رسانه میباشد اظهار داشت: مردم اخبارها را جزو عدل تلقی میکنند. خبری که از عادل وثوق میشود و شایشه ایلام و کشور نیز همین است که این اعتماد تبلور پیدا کند و همه به رسانهها اعتماد کنند و این امر بدست اصحاب رسانه امکان پذیر است.
استاد حوزه علمیه قم اضافه کرد: اگر انعکاس و انتشار اخبار به نیت خالصانه و به قصد قربت خدا صورت گیرد کار و شغل اصحاب رسانه عبادت خواهد بود.
سطح سه حوزه در ایلام راه اندازی شد
مدیر حوزههای علمیه قم در ادامه سخنان خود از راه اندازی پایه سطح سه حوزه در مدارس علمیه استان ایلام خبر داد.
وی با اشاره به اینکه بیشتر مدارس حوزه استانهای کشور به جز تبریز، اهواز، شیراز و ایلام فقط دارای پایه سطح یک و دو حوزه علمیه هستند، گفت: در حال حاضر در مدرسه علمیه صاحب الزمان استان ایلام سطح سه حوزه راه اندازی شده است که در ارتقای علمی ایلام تأثیر بسزایی داشته است.
عضو مجلس خبرگان در خصوص تقویت اساتید مدارس علمیه استان ایلام اظهار داشت: اساتید و امکانات بیشتری به مدارس علمیه ایلام ارائه شده است.
وی ادامه داد: مدارس علمیه دیگر ایلام همچون ایوان غرب، مدرسه امیرالمومنین، دره شهر و آبدانان مجوز فعالیت داده شده است و دو مدرسه دهلران و مهران برای تأسیس مدرسه علمیه در شرف اعطای مجوز هستند.
وی با اشاره به راهاندازی شورای استان ایلام اظهار داشت: راه اندازی مدارس علمیه و جذب طلاب بیشتر و ارتقای وضعیت مدارس علمیه ایلام از جمله اهداف این شورا میباشد که هم اکنون مدارس ایلام وضعیت مناسبی دارد.
وی خاطر نشان کرد: امیدوارام در آینده شاهد فعالیتهای حوزه از نظر تبلیغ و حضور ائمه جماعات در تمام مساجد استان ایلام باشیم.
مدیر حوزههای علمیه قم در بخش دیگری از سخنان خود بیان داشت: در سال جاری در کشور ما توجه ویژهای به عزاداریها صورت گرفت که این امر نه تنها در ایران بلکه در سطح جهان قابل مشاهده بود.
وی در خصوص اجرایی شدن طرح نسیم رحمت در استان ایلام اظهار داشت: اجرای طرح نسیم رحمت در ایلام یک حرکت قرآنی، نو و ابتکاری میباشد و برای نخستین بار است که در استان ایلام اجرا شده است.
طرح نسیم رحمت در خارج از کشور هم اطلاعرسانی شود
استاد حوزه علمیه قم ادامه داد: به حمد الله بعد از پیروزی انقلاب در کشور ما توجه ویژهای به قرآن صورت گرفته که توجه به این امر تأثیرهای فراوانی در پیشرفت و گستردگی کشور به همراه خواهد داشت.
وی بیان داشت: در استان ایلام که به عنوان یک استان شیعه با مردمی علاقمند به نظام و متدین که تا حد بسیار ولایی و انقلابی هستند و سوابق بالایی در حفظ نظام بویژه ایستادگی در برابر هجمههای دشمنان در هشت سال جنگ تحمیلی راه داشتند انتظار همین است که طرحهای قرآنی را ابتکار و به همه استانهای کشور و حتی خارج از ایران اطلاع رسانی کنند.
وی با اشاره به اینکه امروزه مسئولان ایلام به قول خودشان در خصوص اشاعه فرهنگ قرآن در استان به خوبی عمل کردهاند اضافه کرد: مسئولان امروزه وظیفه سنگینی را در قبال انجام این فعالیت بر دوش خود دارند و این فعالیتها باید کار، تبلیغ و اطلاع رسانی شود و تمام استانهای ایران و جهان متوجه شوند در استان ایلام همچین فعالیت قرآنی برگزار میشود.
مدیر حوزههای علمیه قم در خصوص فواید اجرای طرحهای همچون طرح نسیم رحمت بیان داشت: اجرایی این طرحها سبب بالا رفتن آگاهی، انس و آشنایی مردم با قرآن میشود و باعث قرار گرفتن این کارها در متن زندگیشان میشود.
قم - خبرگزاری مهر: مدیر حوزههای علمیه کشور بر جدید و نوین بودن شیوههای تبلیغ برای جذب دیگران به قرآن و کارهای فرهنگی تأکید کرد.
به گزارش خبرنگار مهر در قم، آیت الله مرتضی مقتدایی قبل از ظهر چهارشنبه در دیدار تعدادی از اصحاب رسانه، اعضای خانه مطبوعات، مدیران مسئول نشریات محلی و خبرنگاران استان ایلام که در دفتر مدیریت مدرسه معصومیه (س) قم برگزار شد، بیان داشت: تبلیغات فرهنگی و قرآنی باید با فکر، شیوههای نو و جدید صورت گیرد تا جذابیت آن حفظ شود و همچنین همه مردم به چنین کارهایی تشویق شوند.
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