300 موقوفه در آذربایجان غربی ثبت شد

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، حجت الاسلام روح الله بیگی ظهر چهارشنبه در همایش محرم در آینه وقف در ارومیه افزود: از این تعداد 128 وقف در میاندوآب ، 105 وقف در شاهین دژ ، 70 وقف در نقده و 27 وقف در بوکان قرار دارند.

وی با بیان اینکه یک هزارو 282 موقوفه شناخته شده در سطح استان وجود دارد افزود: از مجموع موقوفات استان 32 موقوفه جدیدا کشف و در اختیار اداره کل اوقاف و امور خیریه استان قرار گرفته است.

بیگی اضافه کرد: 11 هزارو 730 رقبه در سطح استان مسکونی، سه هزارو 402 رقبه تجاری، هشت هزار و 307 رقبه مزروعی، 174 رقبه اداری، است.

مدیر کل اوقاف و امور خیریه آذربایجان غربی از اجرای عملیات ثبتی 534 موقوفه و طرح 209 مورد دعوی در مراجع قضایی به عنوان دیگر فعالیت های این اداره کل یاد کرد و اظهار داشت: سه هزارو 742 مسجد و 18 بقعه متبرکه فعال در استان وجود که زیر نظر اوقاف و امور خیریه اداره می شوند.

بیگی با اعلام اینکه از سال 78 تاکنون 100 میلیارد ریال به مساجد استان کمک شده است گفت: 75 درصد موقوفات این استان دارای سند هستند در حالیکه این آمار در کشور 36 درصد است.

همایش محرم در آینه وقف با هدف ترویج فرهنگ وقف روز چهارشنبه با حضور قائم مقام رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه و جمعی از اندیشمندان و مسوولین استانی در ارومیه برگزار شد.