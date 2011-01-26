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۶ بهمن ۱۳۸۹، ۱۷:۱۰

برنامه های ویژه دهه فجر برای جوانان روستایی قزوینی اجرا می شود

برنامه های ویژه دهه فجر برای جوانان روستایی قزوینی اجرا می شود

قزوین - خبرگزاری مهر: مدیر سازمان ملی جوانان استان قزوین گفت: برنامه ویژه جوانان در دهه فجر برای اولین بار در سطح روستاهای استان قزوین برگزار می شود.

به گزارش خبرنگار مهر در قزوین احسان مقدم ظهر چهارشنبه در جلسه هماهنگی برنامه های دهه فجر در محل این سازمان اظهار داشت: گرد هم آمدن جوانان روستایی در یک مکان از ویژگی های اجرای این برنامه است و با توجه به رویکرد سازمان به ارتقاء فعالیت های اجتماعی و فرهنگی جوانان روستایی این اقدام می تواند حرکت خوبی در استان محسوب شود.
  
وی تصریح کرد: خوشبختانه پتانسیل های خوبی در روستاها برای برگزاری بسیاری از مراسم حتی در سطح کشوری وجود دارد و جوانان روستایی از برنامه های این سازمان به  ویژه در بخش فرهنگی و اجتماعی استقبال خوبی کرده اند.
 
مقدم برگزاری گفتمان با عنوان انقلاب و جوانان، ویژه بانوان ورزشکار روستایی را از جمله برنامه های ویژه دهه فجر عنوان کرد و افزود: در این گفتمان نقش جوانان در پیروزی انقلاب و پیشبرد اهداف انقلاب از نگاه حضور جوانان با روحیه نشاط در عرصه های جامعه تحلیل و بررسی می شود.
 
وی خاطرنشان کرد: برگزاری کارگاه آموزشی بلوغ، نوجوان و خانواده با محوریت تاثیر ورزش در روند رشد جسمی و روحی نوجوانان و جوانان از برنامه های دیگر سازمان جوانان در ایام دهه فجر در روستاهاست.
 
مشاور استاندار برگزاری مسابقات فوتسال بانوان روستایی و عشایری استان قزوین با حضور تیم های منتخب را از  دیگر برنامه های این سازمان عنوان کرد و افزود: در مراسم افتتاحیه، بازی های بومی و محلی به صورت نمادین اجرا خواهد شد.
 
مقدم اظهارامیدواری کرد: با حضور پر شور جوانان روستایی در مراسم دهه فجر، این برنامه ها باشکوه خاصی برگزار شود.
کد مطلب 1240071

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