"تندتر از اونه که یواش باشه" به بازار کتاب آمد

به گزارش خبرنگار مهر، در این رمان که برای کودکان نوشته شده است نویسنده در بخشهای کوتاه داستان مهیج و سرگرم کننده‌ای را برای این گروه سنی روایت می‌کند.

در "تندتر از اونه که یواش باشه" می‌خوانیم: پلیسه بدون توجه به حرفها از پنجره به نهنگ ساطوری نگاه می‌کرد و توی سرش می‌زد. موشه گفت:" یه چیزی دیده که ناراحتش کرده. ببخشید!" پلیسه گفت:"اونجا. من جغله‌بادوم رو دیدم." خانمه به طرف پنجره دوید و گفت:"کو؟ کجاست؟ پسرم. جغله‌بادوم!"

از فصلهای این رمان می‌توان به دزدهای زبل، خدابیامرز پیرزنه، من که آشتی نمی‌کنم، فقط بیست دقیقه وقت داریم و روباه نیمه شب یا زورو اشاره کرد.

در "تندتر از اونه که یواش باشه" همه چیز خیلی سریع تغییر می‌کند و شکل عوض می‌کند همین موجب به وجود آمدن اتفاقهای مختلف می‌شود که می‌تواند برای کودکان جذاب باشد.

کتاب "تندتر از اونه که یواش باشه" با شمارگان 2000 نسخه در 144 صفحه و به قیمت 3500 تومان منتشر شده است.

