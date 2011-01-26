1350 دستگاه تراکتور باغی و تیلر در آذربایجان غری تولید می شود

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، غلامعلی نوروزی ظهر چهارشنبه در جریان بازدید استاندار آذربایجان غربی از روند فعالیت این شرکت افزود: در سال جاری حدود 850 دستگاه تراکتور باغی و 100 دستگاه تیلر در این واحد تولید شده است که پیش بینی می شود تا پایاین امسال این میزان به 1350 دستگاه تراکتور باغی و تیلر افزایش یابد.

استاندار آذربایجان غربی نیز در جلسه ای که به منظور بررسی مسایل و مشکلات این واحد تولیدی تشکیل شد بر جذب سرمایه گذاری خارجی برای فعال تر کردن این واحد تولیدی تاکید کرد و گفت: باید تلاش کنید در کنار استفاده از تسهیلات بانکی، نسبت به جذب سرمایه گذار نیز اقدام کنید تا روند امور تسهیل شود.

وحید جلال زاده بر تلاش برای صادرات بیشتر محصولات تولیدی نیز تاکید کرد و افزود: در این راستا نیازمند شناسایی بازارهای جدید و اقدامات گسترده در حوزه بازاریابی هستیم.

استاندار آذربایجان غربی همچنین بر بهره گیری از دانش و تکنولوژی بومی متخصصان داخلی استان در طراحی و تولید موتور انواع تراکتورهای باغی تاکید کرد.

جلال زاده افزایش کیفیت محصولات تولیدی استان را در افزایش میزان صادرات آنها موثر دانست و گفت: در این راستا باید با مدیریت صحیح و اصولی، ضمن ارتقا کیفیت محصولات تولیدی، قیمت تمام شده آنها را نیز کاهش دهیم.

استاندار آذربایجان غربی به همراه جمعی از مسئولان حوزه صنعت استان از بخش های مختلف شرکت تراکتور سازی ارومیه بازدید کرد.

جلال زاده با حضور در سالن تولید، ریخته گری و آهنگری ضمن دیدار و گفتگو با مسئولان، در جریان مسایل و مشکلات این واحد تولیدی قرار گرفت.

این بازدید در حالی صورت گرفته است که کارخانه تراکتورسازی ارومیه به دلیل کمبود نقدینگی و مشکلات مالی در حال تعدیل نیرو است و بحث انتقال تراکتورسازی ارومیه به آذربایجان شرقی نیز به یکی از موضوعات داغ در بحث صنعت این استان تبدیل شده است.

هرچند این خبر در رسانه های استان بازتاب گسترده یافت ولی مسئولان این شرکت تاحدودی به صورت سربسته این خبر را تکذیب کردند.

در صورت جذب 100 میلیارد ریال کارخانه تراکتور سازی ارومیه از وضعیت فعلی نجات می یابد

نماینده مردم ارومیه در مجلس در خصوص مشکلات این واحد تولیدی در استان طی گفتگویی اعلام کرده است: تا چند روز گذشته بخش صنعت استان آذربایجان غربی فاقد مدیریت بود و در این زمینه مشکلاتی وجود داشت که با استقرار مدیر جدید برای این بخش، امید می‌ رود وضعیت بهبود یابد.

نادر قاضی‌ پور با اشاره به غیر قابل قبول بودن عدم جذب سرمایه‌ گذار در بخش صنعت استان، یادآور شده است: در صورت تثبیت مدیریت سازمان صنایع و معادن در استان امیدوارم شاهد سرمایه‌گذاری در بخش صنعت استان باشیم.

وی با اشاره به مشکل نقدینگی کارخانه تراکتورسازی ارومیه، گفته است: مدیر عامل کارخانه تراکتورسازی ارومیه مشکل نقدینگی این کارخانه را مطرح کرده و قرار شده در صورت امکان استاندار آذربایجان غربی برای استمداد و کمک مالی اقداماتی انجام دهد.

این مقام مسئول با بیان عدم تکذیب انتقال این کارخانه به آذربایجان شرقی، اظهارداشته است: مدیریت کارخانه تراکتورسازی ارومیه نیز از انتقال این کارخانه به استان دیگر ناراضی بوده و در تلاش برای جذب تسهیلات و حفظ این کارخانه در استان است.

قاضی ‌پور اعلام کرده است: در صورت جذب 100 میلیارد ریال سرمایه‌ در گردش، این کارخانه می‌تواند از وضعیت موجود رهایی یابد.

در عین حال مدیر اداری تراکتورسازی ارومیه با تکذیب تعدیل نیرو در این کارخانه، اعلام کرده است: تراکتورسازی ارومیه تعدیل نیرو نداشته است.

جعفر جوان اعلام کرده است: انتقال تراکتورسازی ارومیه به تبریز نیز کذب است و تمام کارخانه‌ های تراکتورسازی کشور وابسته به تراکتورسازی ایران هستند و کارخانه تراکتورسازی ارومیه نیز بدون هیچ‌ گونه مشکلی به تولید خود ادامه می‌ دهد.