میزان صادرات استان زنجان رو به رشد است

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، محمد رئوفی نژاد ظهر چهارشنبه در جریان بازدید از گمرک استان زنجان، برلزوم استفاده بهتر و بیشتر از ظرفیتهای گمرک نسبت به گذشته تاکید کرد و افزود: گمرگ این استان به جهت ارزیابی و چگونگی عملکرد نسبت به گذشته از رتبه بالاتری برخوردار شده است.

وی ادامه داد: طی دو سال گذشته گمرک استان زنجان با رویکرد جدی و ایجاد ظرفیتهای جدید یک حرکت عملیاتی مطلوب را شروع کرده است.

رئوفی نژاد همچنین به احداث هزار هکتار منطقه ویژه اقتصادی به همراه طرح های تولیدی در این استان اشاره کرد و افزود: ‌منطقه ویژه اقتصادی می تواند نقش موثری در توسعه صادرات استان داشته باشد.

استاندار زنجان گفت: نخستین جرقه توسعه گمرک استان زنجان از مصوبات دور دوم سفر ریاست جمهوری بوده که با این مصوبه شاهد ارتقاء جایگاه گمرک در سطح استان خواهیم بود.

رئوفی نژاد افزود: امروزه در گمرک استان زنجان شاهد روحیه عالی و همدلی بین مدیران و کارکنان هستیم که با هدف پیشرفت و توسعه این استان خدمت می کنند.

وی ادامه داد: فضای امروز گمرک استان زنجان مشوق های لازم صادرکننده و واردکننده را فراهم می کند.

استاندار زنجان، ترخیص سریع کالاها و وصول معوقات گمرک را بسیار ارزشمند دانست و گفت:‌ برای بهبود و پیشرفت گمرک این استان در اولین فرصت ساختمان اداری گمرک و انبارهای مسقف و روباز آماده بهره برداری است.

رئوفی نژاد افزود: همچنین مجوزهای لازم برای تکمیل نیروی انسانی گمرک و خانه های سازمانی برای پرسنل در دستور کار مدیران مربوطه خواهد بود.

وی با اشاره به اینکه توسعه اقتصادی همه جانبه استان زنجان در گرو بخش صادرات است، یادآور شد: ‌کارکنان گمرک با رفتارها و برخوردهای مناسب می توانند باعث تشویق و ترغیب صادرکنندگان باشند.