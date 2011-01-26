واحدهای ریخته گری کرمانشاه گازرسانی می شوند

به گزارش خبرنگار مهر در کرمانشاه، در جلسه ای که به منظور رفع مشکلات ناشی از افزایش قیمت سوخت و تأثیر آن بر قیمت تمام شده، با واحدهای ریخته گری استان کرمانشاه که از سوخت های فسیلی استفاده می کنند، برگزار شد، مشکلات هر واحد به صورت مجزا مورد بررسی قرار گرفت و تصمیماتی برای آنها اتخاذ شد.

محسن رستمی سرپرست سازمان صنایع و معادن استان کرمانشاه در این جلسه گفت: گازرسانی به این واحدها در رأس برنامه های اجرایی می باشد که با همکاری دیگر دستگاههای اجرایی استان این موضوع پیگیری می شود.

وی در ادامه خاطرنشان کرد: واحدهای صنعتی ریخته گری که در حال حاضر امکان گازرسانی به آنها وجود ندارد نیز با ارائه تسهیلات و راهکارهایی مقرر شد برای تبدیل کوره های دوار به کوره القایی اقدامات لازم را بعمل آورند.