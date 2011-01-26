ارائه تخیف کامل به تراکم پایه پروژه های مسکن مهر در زنجان

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، سید ناصر موسوی افزود: تعداد پروانه هایی که تاکنون صادر شده است، بیانگر تعاملات خوب شهرداری و شورای اسلامی شهر زنجان با سایر نهادها و سازمانهاست.

وی سیاستهای تشویقی شهرداری را در راستای کمک به احیای روند بافت فرسوده عنوان کرد و گفت: 512 هکتار بافت فرسوده در شهر زنجان وجود داشته و برای سال آینده نیز توافقات خوبی در این راستا صورت گرفته است.

موسوی تصریح کرد: بازگشایی بسیاری از معابر در بافت فرسوده نیازمند اعتبار بوده و اختصاص این اعتبارات، باعث اجرای به موقع تعهدات طرفین خواهد بود.