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۶ بهمن ۱۳۸۹، ۲۰:۰۴

ارائه تخیف کامل به تراکم پایه پروژه های مسکن مهر در زنجان

زنجان - خبرگزاری مهر: شهردار زنجان گفت: در حال حاضر برای تراکم پایه پروژه های مسکن مهر تخفیف صددرصدی داده شده و برای مازاد بر تراکم نیز تخفیف 50 درصدی داده می شود.

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، سید ناصر موسوی افزود: تعداد پروانه هایی که تاکنون صادر شده است، بیانگر تعاملات خوب شهرداری و شورای اسلامی شهر زنجان با سایر نهادها و سازمانهاست.
 
وی سیاستهای تشویقی شهرداری را در راستای کمک به احیای روند بافت فرسوده عنوان کرد و گفت: 512 هکتار بافت فرسوده در شهر زنجان وجود داشته و برای سال آینده نیز توافقات خوبی در این راستا صورت گرفته است.
 
موسوی تصریح کرد: بازگشایی بسیاری از معابر در بافت فرسوده نیازمند اعتبار بوده و اختصاص این اعتبارات، باعث اجرای به موقع تعهدات طرفین خواهد بود.
کد مطلب 1240102

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