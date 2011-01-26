به گزارش خبرگزاری مهر، سومین دوره مسابقات دوجانبه قرآن کریم نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران و کشور عمان، در روزهای نهم و دهم بهمن‌ماه به میزبانی سازمان عقیدتی سیاسی ارتش برگزار می‌شود.

حجت‌الاسلام سید محمدرضا واحدی معاون فرهنگی و روابط عمومی ارتش در این خصوص گفت: مراسم افتتاحیه این مسابقات در ساعت 8 و 30 دقیقه روز شنبه (9/11/89) با شرکت 12 حافظ قرآن کریم از ارتش عمان شامل 2 حافظ کل، 3 حافظ 18 جزء، 3 حافظ 10 جزء و 4 حافظ 6 جزء در رقابت با 12 حافظ قرآن کریم از نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران در محل مرکز همایش‌های کوثر سازمان عقیدتی سیاسی ارتش برگزار خواهد شد.

واحدی ادامه داد: مراسم اختتامیه این مسابقات دوجانبه نیز در روز یکشنبه (10/11/89) با حضور فرماندهان عالیرتبه نیروهای مسلح و با قرائت آیات روح بخش کلام وحی توسط قاریان برجسته بین المللی از جمله استاد کریم منصوری برگزار می‌شود.

معاون فرهنگی و روابط عمومی ارتش در ادامه با اشاره به اهمیت ارتقاء سطح روابط فرهنگی بین دو کشور دوست و همسایه (ایران و عمان) گفت: برگزاری مسابقات قرآن کریم بین نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران و کشور عمان می‌تواند در تعمیق روابط فرهنگی فی مابین مؤثر باشد.

وی در پایان خاطرنشان کرد: در سال 1387 این مسابقات به میزبانی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در ایران برگزار شد، سپس در سال 1388 دومین دوره این مسابقات در کشور عمان به میزبانی ارتش این کشور برگزار شد و امسال نیز به حول و قوه الهی سومین دوره مسابقات قرآن کریم نیروهای مسلح ایران و عمان در کشورمان و به میزبانی ارتش جمهوری اسلامی ایران برگزار می‌شود.