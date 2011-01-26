مرثیه سقوط در شبکه طبرستان به گوش می رسد

به گزارش خبرنگار مهر، مرثیه سقوط ماجرای زندگی دختری بنام پری است که تصمیم می گیرد اعتیاد و دزدی را ترک کند.

از این رو همسر معتادش را رها می کند و به نزد نامادری می رود.

از آنجایی که نامادری دختری دم بخت دارد و نمی خواهد حضور پری درآن خانه مانع عوض شدن نظرخواستگاران دخترش شود، پری را برای ادامه زندگی به خانه خاله اش می فرستد.و ماجراهایی برای پری پیش می آید که شنیدن آن خالی از لطف نیست.

نیما به روایت ماه و ماهی در شبکه طبرستان

نمایش ماه وماهی کاری است از علی دنیوی ساروی به تهیه کنندگی علیرضا احمدی که با هدف اطلاعاتی و آموزشی و موضوع فرهنگی در 12 قسمت 30 دقیقه ای از صدای شبکه تبرستان تولید و پخش می شود.

قصه نمایش ماه و ماهی از کودکی نیما آغاز می شود، آن هنگام که در روستای یوش شهرستان نور تحت آموزش های پدر بود. اما سالها بعد نیما به همراه پدر امکان آن را می یابد تا درمدرسه سن لویی در تهران ادامه تحصیل دهد.

آنجا تحت تاثیر معلم خود نظام وفا شعرگفتن را آغاز می کند و در همان حال با رفت و آمد به مدرسه علمیه خان مروی، همنشین با طلاب دینی می شود و میرزاده ی عشقی در مسیرش قرار می گیرد.

آفتاب شادی در استودیوی سیمای طبرستان می درخشد

آفتاب شادی» کار مشترکی است از سید مهدی بوی افراز، یوسف یونسی، قاسم خدامی و به تهیه کنندگی محدثه باقری که با هدف ارشادی و تربیتی و موضوع کودک و انقلاب در 13 برنامه 60 دقیقه ای از ششم بهمن الی 22 بهمن از گروه کودک ونوجوان سیمای شبکه طبرستان تولید و پخش می شود.

برنامه کودک آفتاب شادی ویژه دهه فجر درقالب ترکیبی نمایشی به صورت زنده با آیتم های آرم، پلاتو مجری، قصه های انقلاب، نمایش، وله های تصویری، کارتون، گزارش، سرودهای انقلابی از گروههای سرود نمونه مدارس ابتدایی و قصه های انقلاب تهیه وپخش می شود.

سفر به آبادی با ویزای عشق

سفر به آبادی، مستند گزارشی است از فرهاد بیژنی و به تهیه کنندگی جوادکردان که با هدف اطلاعاتی و آموزشی و موضوع اجتماعی به تعداد 10 برنامه 25 دقیقه ای از سیمای شبکه طبرستان تولید و پخش می شود.

مجموعه سفر به آبادی به انعکاس توسعه و سازندگی روستاهای مازندران، پس از پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی ایران می پردازد. این برنامه درایام دهه فجر به صورت مستمر و روتین پخش خواهد شد.