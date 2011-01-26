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۶ بهمن ۱۳۸۹، ۱۶:۰۲

برق خورشیدی در سه منطقه محیط زیست فارس افتتاح شد

برق خورشیدی در سه منطقه محیط زیست فارس افتتاح شد

شیراز - خبرگزاری مهر: با حضور جمعی از مقامات استانی و شهرستانی سه مرکزسیستم برق خورشیدی در استان فارس افتتاح شد.

به گزارش خبرگزاری مهر از شیراز، مدیر کل حفاظت از محیط زیست استان فارس در این مراسم گفت: سیستم برق خورشیدی در پاسگاه شهید میرمحمدی در منطقه حفاظت شده میانجنگل فسا، پاسگاه محیط بانی دوشاخ در پارک ملی بختگان و پاسگاه برکه انجیر در منطقه حفاظت شده هرمد لارستان با اعتباری بالغ بر 400 میلیون ریال به افتتاح رسید.

حسینعلی ابراهیمی کارنامی افزود: با افتتاح این سه سیستم برق خورشیدی از بسیاری از هزینه ها و آلودگی در این مناطق جلوگیری می شود زیرا قبلا روشنایی این پاسگاهها به وسیله موتور برق و یا صرف هزینه، سوخت و ایجاد آلاینده ها امکان پذیر بود که با بهره برداری از این نیروگاههای کوچک خورشیدی در مناطق گام مثبت و ارزنده ای در جهت صرفه جویی و ایجاد پاکی هوا برداشته می شود.

وی افزود: تاکنون هفت واحد محیط بانی در استان فارس به سیستم خورشیدی مجهز شده اند و امید است که با تامین اعتبارات لازم در سال آینده تمام پاسگاهها مجهز به این سیستم گردند تا ضمن بهره برداری از انرژیهای پاک اقدامات موثری جهت کاهش هزینه ها و مصرف بهینه انرزی و منابع پایه به عمل آید.

کد مطلب 1240110

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