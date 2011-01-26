تصمیمات جدید بانک مرکزی برای ایران چکهای 100هزار تومانی

مهران شریفی در گفتگو با مهر در مورد تصمیمات جدید بانک مرکزی برای ایران چکهای 100 هزار تومانی، با تاکید بر اینکه بانک مرکزی به مردم اطمینان می دهد که ایران چکهای 100 هزار تومانی کماکان دارای اعتبار است و هیچ نگرانی در این زمینه وجود ندارد، گفت: مردم می توانند مانند گذشته از ایران چکهای 100 هزار تومانی در تبادلات مالی خود استفاده کنند.

مردم نگران نباشند

میرکل فناوری اطلاعات و ارتباطات بانک مرکزی افزود: تنها روال جدید که بانک مرکزی در مورد ایران چکهای 100 هزار تومانی اعلام کرده است، این است که زمانیکه مشتری مراجعه می کند به شعبه بانک برای دریافت ایران چک، لازم است که مشتری شماره ملی یا کارت ملی خود را ارائه نماید و شعبه بانک شماره سریال ایران چک و شماره ملی فرد را ثبت نماید تا مشخص شود که ایران چک به این شماره ملی ارائه شده است.

وی تصریح کرد: مشتری نیز می تواند ایران چک 100 هزار تومانی را همچون گذشته به راحتی در تبادلات مالی خود و خرید و فروش کالا استفاده کنند، بنابراین تفاوتی با گذشته نکرده است، اما زمانیکه ایران چکهای 100 هزار تومانی توسط شخصی دوباره به شعبه بانک برای نقد شدن و یا واریز به حساب ارائه می شود، در اینصورت شخص باید شماره ملی یا کارت ملی خود را به شعبه ارائه کند تا بانک در پشت ایران چک درج نماید و سپس توسط مشتری امضا شود و دیگر نیازی به درج نام، نام خانوادگی و غیره نیست.

شریفی با بیان اینکه این تنها تفاوتی است که نسبت به گذشته در مورد ایران چک 100 هزار تومانی ایجاد شده است، اظهار داشت: دیگر الزامی به اینکه فردی که ایران چک را از بانک تحویل گرفته باید به بانک آن را تحویل نماید، نیست، یعنی فردی که ایران چک را از بانک دریافت کرده با کسی که آن را به بانک بر می گرداند، قطعا متفاوت خواهند بود.

تعویق در زمان اجرای پشت نویسی

وی با اشاره به اینکه پیش از این قرار بود که این روند از روز جاری توسط بانکها عملیاتی شود، افزود: اما این اقدام چند روز به تعویق افتاده و از روز شنبه هفته آتی 9 بهمن ماه جاری توسط بانکها اجرایی خواهد شد.

این مقام مسئول در بانک مرکزی با تاکید بر اینکه این روال جدید در مورد ایران چکهای 50 هزار تومانی مصداق ندارد، افزود: یعنی درج شماره ملی و امضای پشت ایران چک های 50 هزار تومانی لزومی ندارد و این ایران چکها کماکان مانند گذشته می تواند استفاده شود و بانکها هم می توانند مانند گذشته ایران چکهای 50 هزار تومانی را در خودپردازها استفاده کنند تا مشکلی برای مردم ایجاد نشود.

وی تاکید کرد: منظور از این اقدامات حذف تدریجی ایران چکهای 100 هزار تومانی نیست و چنین هدفی در حال حاضر دنبال نمی شود، گرچه بانک مرکزی تصمیم دارد که حجم انتشار اسکناس 10 هزار تومانی را دو تا سه برابر کند که اسکناس 10 هزار تومانی بیشتری در دسترس عموم مردم باشد و در دستگاههای خودپرداز قرار گیرد.

وی با بیان اینکه با این روند ایران چکها قابل گردش نیستند و به تدریج وارد بانک و از آن خارج می شوند، افزود: ایران چکهای 100 هزار تومانی همانگونه که با ارائه به بانک ابطال می شوند، توسط بانک مرکزی مجددا وارد گردونه می شوند یعنی ایران چکهای 100 هزار تومانی جدید جایگزین می شوند.

میرکل فناوری اطلاعات و ارتباطات بانک مرکزی اضافه کرد: به این ترتیب حجم پول دهی خودپردازها به این ترتیب افزایش می یابد و سرویس دهی این دستگاهها نیز بهبود خواهد یافت وبه مردم توصیه می کنم که از ابزارهای پرداخت الکترونیک استفاده کنند، زیرا در حال حاضر کمبودی در این زمینه وجود ندارد.

انتشار انبوه اسکناس

وی گفت: برنامه ریزی کرده ایم که بیش از میزانی که ایران چکهای 100 هزار تومانی خارج می شوند، ایران چکهای 50 هزار تومانی و اسکناسهای 10 هزار تومانی وارد شود تا کمبود پول و ایران چک در بازار احساس نشود، یعنی به طور انبوه انتشار آنها را افزایش خواهیم داد تا هیچ کمبودی در این زمینه ایجاد نشود.

شریفی با بیان اینکه ایران چکهای 50 هزار تومانی در حال حاضر نقش اسکناسهای 50 هزار تومانی را ایفا می کنند، افزود: به مردم اطمینان می دهیم که اتفاق خاصی رخ نداده و قرار نیست که ایران چکهای 100 هزار تومانی از چرخه خارج شود و یا اعتبار خود را از دست بدهند، فقط روال دریافت و ارائه مجدد آن به بانک تغییر کرده است و همچنان در چرخه است.

وی تعداد ایران چکهای منتشر شده 100 هزار تومانی در جامعه را 65 میلیون قطعه اعلام و در مورد دلیل تصمیمات جدید بانک مرکزی برای ایران چکهای 100 هزار تومانی گفت: دلیل این امر بیشتر برای تشویق مردم به استفاده از ابزارهای پرداخت الکترونیک است.