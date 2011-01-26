به گزارش خبرنگار مهر در قم، علیرضا رحیمی قبل از ظهر چهارشنبه در گردهمایی مدیران مدارس ابتدایی و مجتمع‌های آموزشی و پرورشی مناطق روستایی استان قم که در تالار آب شرکت آبفای استان برگزار شد، داشتن نسلی پویا، معتهد، کارامد و مبتکر را در سایه قرآن و داشتن رویکری قرآنی دانست و افزود: بهترین روش‌ها و شیوه‌های آموزشی و تربیتی در قرآن موج می‌زند و طرح تحول بنیادین در نظام آموزشی کشور نیز بر اساس همین کتاب و با رویکردی کاملا قرآنی تدوین شده است.



وی آموزش ابتدایی را به دلیل شکل گیری شخصیت دانش آموزان در این دوران، مهم‌ترین مقطع تحصیلی و در اولویت برنامه‌های آموزشی برشمرد و افزود: سخت‌ترین، حساسترین و پیچیده‌ترین کار‌ها در حوزه آموزش ابتدایی است و ما باید برای این پایه به بهترین وجه و شیوه برنامه ریزی و سپس اجرا کنیم و برای این کار ناگزیریم به کامل‌ترین منبع آموزشی و پرورشی که‌‌ همان قرآن است مراجه نمائیم.



رحیمی با اشاره به اجرای شیوه نوین ارزش یابی توصیفی به جای نمره در مقطع ابتدایی بیان داشت: وقتی می‌گوییم رویکرد ما باید قرآنی باشد به این معنی است که شیوه ارزشیابی ما نیز باید مانند قرآن باشد و این روش جدید که در مدارس ابتدایی در حال اجراست برگرفته از قرآن است.



مدیرکل آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش در خصوص اهداف دنبال شده در شیوه ارزشیابی توصیفی دانش آموزان ابتدایی گفت: ارزیابی توصیفی تحقق اهدافی چون احیای جایگاه واقعی حرفه‌ای معلم، ابرازی برای توجه به همه ابعاد وجودی دانش آموزان، وسیله‌ای برای زدودن سایه شوم استرس‌های روانی بر روی دانش آموزان ابتدایی و... را دنبال می‌کند.



وی در بخش دیگری از سخنان خود به برنامه‌های قرآنی انجام شده در مقطع ابتدایی اشاره کرد و اظهار داشت: در راستای تحقق شعار «قرآن در حوزه ابتدایی رویکرد اول است» چندین برنامه قرآنی در این مقطع انجام می‌گیرد که طرح «در محضر قرآن» یکی از آن‌ها و طرح «ارتقای قرآن ویژه معلمان و دانش آموزان پایه سوم ابتدایی» یکی دیگر از این برنامه‌ها است که برای آن معلمان 32 ساعت آموزش قرآن می‌بینند که 24 ساعت آن برای آموزش خود آنان و 8 ساعت برای روش تدریس قرآن می‌باشد.



رحیمی برنامه‌های پرورشی با محوریت خلاقیت و با رویکرد اصلاح الگوی مصرف را از دیگر برنامه‌های در نظر گرفته شده برای پایه ابتدایی عنوان و تصریح کرد: کلیه برنامه‌های دوران ابتدایی در راستای منویات رهبری و تحقق طرح تحول بنیادین آموزش و پرورش است.