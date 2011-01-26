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۶ بهمن ۱۳۸۹، ۱۶:۵۹

بردبار:

نگاه جشنواره عکس گلستانه خراسان رضوی ملی است

نگاه جشنواره عکس گلستانه خراسان رضوی ملی است

مشهد - خبرگزاری مهر: دبیر اولین جشنواره سراسری عکس گلستانه گفت: نگاه به جشنواره عکس گلستانه، ملی است و از همین رو از عکاسان سراسر کشور خواسته شده تا در این رقابت شرکت کنند.

فرامرز عامل بردبار، ظهرپنجشنبه در حاشیه نشست خبری جشنواره عکس گلستانه به خبرنگار مهر در مشهد اظهارداشت :جشنواره در 2 بخش کودکان خیابانی و مراکز نگهداری کودکان بی سرپرست برگزار می شود که در بخش دوم عکس هایی که موضوع و نگاهی مثبت دارند مورد نظر ما است.

وی گفت: سعی مسئولان بر آن است تا با این نگاه مردم و مسئولین را در کمک کردن به موسسات خیریه تشویق کنیم.

وی اظهار داشت: عکس رسانه ای است که به دلیل ارتباط با زمان و واقعیت می تواند به جای چشم تمام مردم قرار بگیرد.

این عکاس افزود: از عکس های ارسال شده به جشنواره 80 عکس به نمایشگاه راه پیدا خواهند کرد که در روز افتتاحیه جشنواره از کتاب عکس های رسیده رونمایی خواهد شد.

بردبار با اشاره به دیگر برنامه های این جشنواره افزود: در روز جشنواره پنج عکس از پنج داور جشنواره رونمایی خواهد شد که این عکس ها به مزایده گذاشته می شوند که امیدواریم با قیمت بالایی توسط خیرین خریداری شوند تا درآمد آن صرف کودکان بی سرپرست خیریه گلستان علی شود.

وی گفت: برای نفر اول جشنواره چهار سکه بهار آزادی،نفر دوم سه سکه و نفر سوم دو  سکه بهار آزادی  در نظر گرفته شده است و همچنین جایزه ی ویژه ای توسط خانه عکاسان ایران به عکس منتخب تعلق خواهد گرفت.

جشنواره عکس گلستانه 21 اسفندماه 89 در هتل پردیسان مشهد برگزار خواهد شد و علاقمندان می توانند آثار خود را تا 25 بهمن به دبیرخانه جشنواره ارسال نمایند.

خیریه گلستان علی از بزرگترین مراکز خیریه مشهد است که متولی کودکان بی سرپرست و بد سرپرست می باشد و زیر نظر بهزیستی و با کمک نیکوکاران مشهد اداره می شود.


 

کد مطلب 1240137

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